Sodišče oprostilo vojaka F, predsednica severnoirske vlade sodbo zavrača

Sodišče v Belfastu je na edinem sojenju za enega najbolj krvavih dogodkov v 30-letnem severnoirskem konfliktu – tako imenovano krvavo nedeljo – 53 let po dogodku oprostilo nekdanjega britanskega vojaka. Vojaku F so sodili zaradi dveh umorov in petih poskusov umora leta 1972, ko so britanski vojaki v Londonderryju na Severnem Irskem ubili 14 neoboroženih mirnih protestnikov za državljanske pravice.

Krvava nedelja (legendarna irska skupina U2 se je žrtvam poklonila z istoimensko pesmijo na albumu War leta 1983) je eden najbolj bolečih dogodkov v več kot treh desetletjih nasilja med katoliškimi nacionalisti in protestantskimi unionisti, čeprav ni bil najbolj krvav dogodek v severnoirskem konfliktu. Ta je trajal vse od poznih 60. let prejšnjega stoletja do podpisa velikonočnega sporazuma leta 1998, med njim pa je bilo ubitih okoli 3500 ljudi.

Izstrelili več kot 100 nabojev

Obtoženi vojak F je bil v nedeljo, 30. januarja 1972, med britanskimi vojaki, ki so v Londonderryju streljal na množico mirnih katoliških protestnikov. S polavtomatskimi puškami so izstrelili več kot 100 nabojev in ubili trinajst ljudi. Še eden je pozneje umrl v bolnišnici.

Sodnik Patrick Lynch je obrazložil, da za obsodbo vojaka F ni bilo dovolj dokazov, da pa so pripadniki padalskega polka 30. januarja 1972 ustrelili neoborožene civiliste in da bi morali vpleteni »osramočeno skloniti glave«. Pojasnil je, da tožilstvo ni dokazalo, da je vojak F zavestno in namerno sodeloval pri streljanju z namenom, da bi koga ubil. Edine dokaze proti njemu sta namreč dala druga dva nekdanja vojaka, ki sta sodelovala v streljanju in na katera se je težko zanašati.

Brat ene od smrtnih žrtev je v odzivu pred sodiščem poudaril, da družine za sodbo ne krivijo sodnikov, temveč britansko državo in severnoirsko policijo, »ki nista ustrezno ali sploh nista preiskali umorov na krvavo nedeljo«.

Predsednica severnoirske vlade Michelle O'Neill, ki je tudi podpredsednica irske republikanske stranke Sinn Fein, sodbo zavrača.