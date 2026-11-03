Sodnik zavrnil Trumpa: ne bo mogel več tožiti časnika zaradi članka o Epsteinu

Sodnik Darrin Gayles je v soboto tožbo Donalda Trumpa proti časniku Wall Street Journal zavrnil z izključitvijo možnosti ponovne vložitve, kar pomeni, da ameriški predsednik ne more vložiti spremenjene različice tožbe, kot je to storil, ko je Gayles aprila zavrnil njeno prvotno različico.

Sodnik je zapisal, da Trumpu pri vložitvi tožbe zaradi obrekovanja v obeh primerih ni uspelo dokazati, da so toženci delovali z dejanskim zlonamernim namenom. Trump je v dopolnjeni tožbi znova trdil, da je časnik ravnal zlonamerno, in zahteval odškodnino v višini 10 milijard dolarjev (8,6 milijarde evrov).

V središču pravnega spora je objava članka junija lani, ki opisuje Trumpovo domnevno čestitko Jeffreyju Epsteinu za 50. rojstni dan v podobi ženskega akta s podpisom Donald na mednožju. Trump naj bi med drugim napisal: »Vse najboljše za rojstni dan, prijatelj, in naj bo vsak dan nova čudovita skrivnost.« Trump trdi, da je prekinil prijateljstvo z Epsteinom, preden je bogati finančnik leta 2008 na Floridi priznal krivdo za nagovarjanje k prostituciji z mladoletnico.

8,6 milijarde evrov je zahteval.

Rojstnodnevno pismo, ki naj bi ga ameriški predsednik Donald Trump pred več kot 20 leti napisal spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu. FOTO: Democrats On The House Oversight Via Reuters

Našli so ga mrtvega

Epsteina so leta 2019 našli mrtvega v newyorški zaporniški celici, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb o trgovini z ljudmi za spolne namene. Uradno naj bi storil samomor, vendar je njegova smrt sprožila številna ugibanja in teorije, češ da je bil umorjen, da bi preprečili neprijetna razkritja o pomembnih osebnostih.

Wall Street Journal ni edini medij, ki ga je Trump tožil. Tarča njegovih kritik in tožb so tudi drugi mediji, ki jih ima za sovražne, kot so ameriški New York Times, Washington Post in CNN ter britanski BBC.