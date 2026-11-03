  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TOŽBA ZARADI PISMA

Sodnik zavrnil Trumpa: ne bo mogel več tožiti časnika zaradi članka o Epsteinu

Večmilijardno tožbo je vložil proti Wall Street Journalu. Sporen se mu zdi članek o čestitki obsojenemu Jeffreyju Epsteinu.
V središču pravnega spora je objava članka junija lani. FOTO: Leon Vidic
V središču pravnega spora je objava članka junija lani. FOTO: Leon Vidic
G. S.
 3. 11. 2026 | 08:20
2:01
A+A-

Sodnik Darrin Gayles je v soboto tožbo Donalda Trumpa proti časniku Wall Street Journal zavrnil z izključitvijo možnosti ponovne vložitve, kar pomeni, da ameriški predsednik ne more vložiti spremenjene različice tožbe, kot je to storil, ko je Gayles aprila zavrnil njeno prvotno različico.

Sodnik je zapisal, da Trumpu pri vložitvi tožbe zaradi obrekovanja v obeh primerih ni uspelo dokazati, da so toženci delovali z dejanskim zlonamernim namenom. Trump je v dopolnjeni tožbi znova trdil, da je časnik ravnal zlonamerno, in zahteval odškodnino v višini 10 milijard dolarjev (8,6 milijarde evrov).

V središču pravnega spora je objava članka junija lani, ki opisuje Trumpovo domnevno čestitko Jeffreyju Epsteinu za 50. rojstni dan v podobi ženskega akta s podpisom Donald na mednožju. Trump naj bi med drugim napisal: »Vse najboljše za rojstni dan, prijatelj, in naj bo vsak dan nova čudovita skrivnost.« Trump trdi, da je prekinil prijateljstvo z Epsteinom, preden je bogati finančnik leta 2008 na Floridi priznal krivdo za nagovarjanje k prostituciji z mladoletnico.

8,6 milijarde

evrov je zahteval.

Rojstnodnevno pismo, ki naj bi ga ameriški predsednik Donald Trump pred več kot 20 leti napisal spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu. FOTO: Democrats On The House Oversight Via Reuters
Rojstnodnevno pismo, ki naj bi ga ameriški predsednik Donald Trump pred več kot 20 leti napisal spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu. FOTO: Democrats On The House Oversight Via Reuters

Našli so ga mrtvega

Epsteina so leta 2019 našli mrtvega v newyorški zaporniški celici, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb o trgovini z ljudmi za spolne namene. Uradno naj bi storil samomor, vendar je njegova smrt sprožila številna ugibanja in teorije, češ da je bil umorjen, da bi preprečili neprijetna razkritja o pomembnih osebnostih.

Wall Street Journal ni edini medij, ki ga je Trump tožil. Tarča njegovih kritik in tožb so tudi drugi mediji, ki jih ima za sovražne, kot so ameriški New York Times, Washington Post in CNN ter britanski BBC. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

tožbaDonald TrumpsojenjesodiščeJeffrey EpsteinodškodninasmrtsporobtožbeWall Street Journal
ZADNJE NOVICE
10:10
Lifestyle  |  Astro
NOTRANJI SVET

Jeza, strah in razočaranje: kako jih spremeniti v modrost in ne v breme

Preteklost nas ne sme voditi. Največ imamo, ko se odpremo.
3. 11. 2026 | 10:10
10:05
Lifestyle  |  Stil
EKSKLUZIVNO

Severina: To ni boj proti bivšemu. To je boj proti celotnemu sistemu

Severina v ekskluzivnem intervjuju o boju za sina, pravicah žensk in ceni javnega izpostavljanja ter o tem, zakaj ne molči, tudi ko bi bilo zanjo lažje.
Nika Vistoropski3. 11. 2026 | 10:05
10:04
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BALKANSKI POSLI

Velika iskalna akcija za vročo Ninoslavo, policija ponuja 20.000 evrov nagrade (FOTO)

Nizozemska policija in Europol iščeta 41-letno Ninoslavo Jović iz Niša, osumljeno sodelovanja pri tatvini nakita in diamantov, vrednih okoli 40 milijonov evrov.
3. 11. 2026 | 10:04
09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 09:11
09:10
Novice  |  Svet
NA ZAHODNEM BREGU NILA

Ko pes gre v posmrtno življenje: to je najbolj srhljivo pasje ime starega Egipta

V starem Egiptu so štirinožcem dajali dramatična imena. Strokovnjaki so se s tehnologijo za digitalno izboljšanje dokopali do novih spoznanj.
3. 11. 2026 | 09:10
09:06
Novice  |  Slovenija
POGREŠANI PLANINEC

Dramatično iskanje 19-letnika pod Triglavom se nadaljuje: reševalci opozarjajo na izjemno zahtevne razmere

Iskanje pod vodstvom Policijske postaje Bovec se nadaljuje, reševalci pa opozarjajo, da so vremenske razmere na območju Triglava izjemno zahtevne.
Nina Čakarić3. 11. 2026 | 09:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Cena za vaše potovanje je lahko odvisna tudi od njegovega namena

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Tretja največja slovenska banka razkrila novost (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki