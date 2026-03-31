Sojenje masonski mafiji: pred sodišče bo stopilo 22 brutalnih zločincev

Francijo je po poročanju francoskih in mednarodnih medijev, med njimi AFP in BBC, zajel eden najbolj pretresljivih sodnih procesov zadnjih let. Pred sodišče stopa kar 22 ljudi, obtoženih brutalnih zločinov – od naročenih umorov do atentatov. V središču afere so šokantne povezave z masonsko ložo Athanor ter nekdanjimi pripadniki policije in obveščevalnih služb. Po poročanju medijev se je sojenje organizirani kriminalni mreži znotraj masonske lože v pariškem predmestju Puteaux začelo v ponedeljek. Tožilci obtoženim očitajo umore, poskuse umorov, nasilne napade in sodelovanje v kriminalni združbi.

Med obtoženimi so tudi posamezniki, od katerih bi javnost pričakovala ravno nasprotno – štirje častniki zunanje obveščevalne službe DGSE, trije policisti, pa tudi poslovneži, varnostniki in drugi vplivni posamezniki. Sedmim od njih grozi najhujša kazen – dosmrtni zapor. Kot domnevni vodje mreže se pojavljajo imena Jean-Luc Bagur, Frederic Vaglio in Daniel Beaulieu, vsi povezani z ložo Athanor. Preiskovalci trdijo, da naj bi prav oni organizirali kriminalne operacije, v katerih so sodelovali tudi plačanci. Primer se je začel razpletati leta 2020, ko so policisti preprečili domnevni atentat na poslovno svetovalko Marie-Hélène Dini. Aretirana sta bila dva pripadnika elitnega padalskega polka, oborožena v bližini njenega doma. Med zaslišanjem sta šokirala z izjavo, da naj bi verjela, da delujeta v imenu države, saj naj bi bila tarča povezana z izraelsko obveščevalno agencijo Mossad.

Eden ključnih akterjev je v preiskavi priznal sodelovanje v več napadih, ropih in celo umorih, med drugim pri likvidaciji dirkača Laurenta Pasqualija leta 2018. Po poročanju francoskih medijev naj bi bil umor povezan z dolgovi. Zločini naj bi se čez leta stopnjevali – od ustrahovanja in industrijskega vohunjenja do nasilnih obračunov. Odvetniki žrtev opozarjajo na nevarno prepletanje struktur moči. »Gre za ljudi, ki bi morali služiti družbi, ne pa je ogrožati,« je poudaril odvetnik ene od tarč. Primer dodatno zapleta zdravstveno stanje Beaulieuja, ki je v priporu poskušal storiti samomor in naj bi imel zdaj resne kognitivne težave, kar lahko vpliva na potek sojenja. To naj bi trajalo najmanj tri mesece.