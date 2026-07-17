Šok med prenosom v živo: poglejte, kaj ji je lezlo po vratu! (VIDEO)

Novinarka televizije KTLA 5 iz Los Angelesa je pokazala izjemno profesionalnost, ko ji je med javljanjem v živo po vratu lezel velik ščurek.

Čeprav je bilo jasno, da je »začutila« nezaželenega gosta, ji je uspelo svoj prispevek izpeljati do konca, tako navaja Daily Mail.

»Vedela je, da je nekaj tam«

Rachel Menitoff se je v program vključila z območja Sherman Oaks, da bi poročala o izjemno visokih temperaturah, nato pa je v kader priletel insekt.

»Verjetno ni bila povsem prepričana, kaj ji je pristalo na vratu, a preprosto veš, da je nekaj tam,« je dejala njena sodelavka Jessica Holmes.

Novinarka je očitno začutila ščurka na vratu ali ko ji je lezel po oblačilih, vendar ni dopustila, da bi jo to zmotilo. Prispevek je zaključila, kot da se ne dogaja nič posebnega.

»Preprosto je takšna profesionalka,« je dodala Holmesova. Televizija KTLA 5 je pozneje objavila posnetek, nastal po koncu javljanja, na katerem je videti, kako novinarka odloži mikrofon in otrese oblačila.