Šok na letalskem šovu: pred gledalci se je zrušilo vojaško letalo, odjeknila silovita eksplozija (VIDEO)

Indijsko vojaško letalo Tejas se je zrušilo v Združenih arabskih emiratih med nastopom na letalskem mitingu Dubai Airshow. Za zdaj ni informacij o žrtvah, indijsko vojno letalstvo pa je potrdilo, da je do strmoglavljenja prišlo ter da »zbirajo dodatne podrobnosti«.

Letalo je strmoglavilo okoli 14.10 po lokalnem času, medtem ko je izvajalo demonstracijski let nad letališčem Al Maktoum International Airport. Na posnetku, ki se je hitro razširil po družbenih omrežjih, je videti, kako strmoglavlja proti tlom, nakar sledi silovita eksplozija. Pilot je umrl, so potrdile oblasti v Indiji.

Tejas je lahko večnamensko bojno letalo indijskega vojnega letalstva, razvito kot odgovor na potrebo po sodobnem, okretnem in cenejšem lovcu.

Dubai Airshow je eden največjih in najpomembnejših svetovnih letalskih sejmov, ki poteka vsaki dve leti v Dubaju. Združuje vojaško in civilno letalstvo, proizvajalce letal, tehnološka podjetja in vojaške delegacije z vsega sveta. Dogodek traja pet dni in privabi več kot 100 tisoč obiskovalcev ter več kot tisoč razstavljavcev iz stotih držav.