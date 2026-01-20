  • Delo d.o.o.
NORVEŠKA

Šok v članici Nata: vojska opozorila državljane, da jim bo zaplenila premoženje, če izbruhne vojna s Putinom

Država ima pomorsko mejo in 198 kilometrov dolgo kopensko mejo z Rusijo na skrajnem severu.
Fotografija je simbolična. FOTO: Afp
Fotografija je simbolična. FOTO: Afp
M. U.
 20. 1. 2026 | 13:15
 20. 1. 2026 | 13:20
A+A-

Na naslove tisočev Norvežanov so oblasti poslale pisma vojaškega vodstva države, v katerih jih obveščajo, da bi jim lahko v primeru vojne odvzeli domove, vozila, plovila in stroje. »Rekvizicije so namenjene temu, da se zagotovi, da imajo oborožene sile v vojnih razmerah dostop do virov, potrebnih za obrambo države,« je navedeno v izjavi norveške vojske.

image_alt
»Cilji bodo doseženi«: Putin znova grozi z vojaško silo, evropske voditelje označil za »prašičke«

Pisma nimajo v mirnodobnem času praktičnega učinka, razen da lastnikom sporočajo, da lahko vojska v primeru spopada prevzame njihovo premoženje, je razloženo v izjavi. Zahtevek velja eno leto, je navedel Euronews.

image_alt
Zlovešče svarilo Nemca: »Putin izziva članice Nata z enim samim ciljem«

»Pomen pripravljenosti na krize in vojno se je v zadnjih letih dramatično povečal. Norveška je v najresnejši varnostnopolitični situaciji po drugi svetovni vojni. Naša družba mora biti pripravljena na krize varnostne politike, v najslabšem primeru pa tudi na vojno,« je ob tem povedal vodja vojaške logistične organizacije Anders Jernberg.

Manj zmede v izrednih razmerah

Po njegovih besedah pošiljanje teh pisem pomaga zmanjšati zmedo v izrednih razmerah. Če vlada aktivira vojne ukrepe, oborožene sile že vedo, katera sredstva lahko uporabijo in kdo je njihov lastnik.

image_alt
50 milijonov mrtvih v nekaj urah! To je srhljiva simulacija ruskega napada (VIDEO)

Norveški obrambni minister Tore O. Sandvik je v nedavnem intervjuju za The Telegraph opozoril:»Rusija gradi na polotoku Kola, tam se nahaja eden največjih arzenalov jedrskih bojnih glav na svetu. Te niso namenjene le Norveški, ampak tudi Združenemu kraljestvu, več kot polovica pa jih je namenjenih Kanadi in ZDA. Moskva poskuša prevzeti tudi popoln nadzor nad arktično regijo, da bi Natu blokirala dostop do ključnih pomorskih poti. Na tem območju smo Natove oči in ušesa in vidimo, kako preizkušajo novo orožje, na primer hiperzvočne rakete ter torpede in jedrske bojne glave,« je dejal.

Norveška, ena od ustanovnih članic Nata, je sicer v zadnjih letih okrepila svojo obrambo. Skandinavska država ima pomorsko mejo in 198 kilometrov dolgo kopensko mejo z Rusijo na skrajnem severu.

Več iz teme

NatoRusijaNorveškaVladimir Putin
