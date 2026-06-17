Šok v Istri: na predstavo vabili otroke, nato simulirali spolni odnos (VIDEO)

Pred dnevi je obiskovalce Festivala uličnih čarovnikov v hrvaški Istri šokiral nastop francoskega ansambla CIE LPM, ki so se odločili za izredno provokativen in po mnenju mnogih predvsem neprimeren performans. Nikola Grmoja je s sledilci na družabnem omrežju delil ogorčen zapis, v katerem je med drugim dejal, da je bil festival »škandalozen, gnusen in perverzen« ter napovedal, da bo zahteval sankcije odgovornih in tudi varuha otrokovih pravic. Festivala so se namreč udeležile številne družine z majhnimi otroki, še posebej zanje pa da je bil nastop omenjenega francoskega ansambla vse prej kot primeren. »To ni primerno za mladoletnike, še za starejše od 18 let ne! Škandalozen, gnusen, perverzen ... Poglejte, kaj hrvaški državljani financiramo, za kaj se namenja javni denar in kakšni prizori se otrokom v Istri prikazujejo pod krinko 'otroške predstave',« je Grmoja zapisal na Facebooku in delil tudi del predstave.

»Iz Istre prihajajo škandalozni posnetki. V okviru uličnega festivala, ki ga financira Turistična skupnost Tar-Vabriga, je bila prikazana predstava, ki so jo oglaševali kot družinsko, v njen pa simulirali seks, kazali umetne genitalije in različne vsebine, ki so bile popolnoma neprimerne za otroke, ki so se predstave udeležili in so bili nanjo povabljeni,« je še dodal Grmoja.

Opravičilo direktorice

Po objavi posnetkov ter ogorčenih komentarjih pa se je oglasila direktorica Turistične skupnosti občine Tar-Vabriga Sanja Žužić in se obiskovalcem javno opravičila. Dejala je, da razume neodobravanje dela občinstva in da meni, da določeni deli predstave res niso bili primerni za dogodek, namenjen otrokom in družinam. »Spoštovani obiskovalci in javnost, po predstavi bi se rada osebno, kot direktorica Turistične skupnosti občine Tar-Vabriga, in v imenu Turistične skupnosti iskreno opravičila vsem obiskovalcem, še posebej staršem in otrokom, ki so se med predstavo počutili neprijetno. Najprej bi rada izrazila iskreno obžalovanje zaradi nastale situacije. Festival uličnih čarovnikov si je skozi leta ustvaril sloves kakovostnega, mednarodnega in družinskega dogodka, ki združuje številne obiskovalce vseh generacij. Prav zato razumem razočaranje in neodobravanje nekaterih obiskovalcev in menim, da je pomembno jasno povedati, da določeni deli predstave po mojem mnenju in glede na odzive javnosti resnično niso bili primerni za kontekst družinskega festivala, ki ga obišče veliko ljudi,« je po poročanju portala Index.hr dejala Žižić, ki je dodala, da turistična skupnost ni organizator festivala ne sodeluje pri izbiri nastopajočih in njihovega programa, da pa bodo sprejeli dodatne ukrepe, da se podobna situacija ne bi ponovila.