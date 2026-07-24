Šok v kliničnem centru, s stropa operacijske dvorane se je utrgala 80-kilogramska luč

V največji hrvaški bolnišnici, zagrebškem kliničnem centru Rebro, se je konec tedna zgodil nevaren incident. S stropa ene izmed operacijskih dvoran je odpadla masivna luč, težka približno 80 kilogramov. Vršilec dolžnosti namestnika direktorja KBC Rebro Milivoj Novak je pomiril javnost z besedami: »Pomembno je poudariti, da se je to zgodilo med vikendom ter da ni bilo pacientov ali osebja, tako da nihče ni bil ogrožen.«

Do dogodka je prišlo med rutinsko kontrolo, ki jo v bolnišnici izvajajo prav zato, ker del objekta prenavljajo po potresu. Čeprav je obnova največje hrvaške bolnišnice v polnem teku, se je incident zgodil v 19 let stari stavbi, ki z deli ni zajeta. Novak je pojasnil: »Velika svetilka se je ločila od stropa med kontrolo. Hvala bogu.« Na vprašanje novinarke Dnevnika Nove TV, ali so ugotovili vzrok oziroma ali je bila svetilka nepravilno nameščena, je odgovoril, da je to težko reči. Vzrok za odstop vijaka pripisuje starosti in tresljajem: »Pazite, vibracije obstajajo, čeprav gre za objekt, ki ni zajet v obnovo. Zagotovo pa obstajajo vibracije terena, kar je pripeljalo do tega, da se je vijak odvil.« Takoj po incidentu so preverili še ostale operacijske dvorane in ugotovili, da je šlo za osamljen primer. »Vse je učvrščeno, ponovno trikrat preverjeno ter ni nikakršne nevarnosti ne za bolnike ne za zaposlene,« je zagotovil Novak.

Novinarka ga je nato izzvala z vprašanjem: »Kaj pa, če bi ta 80-kilogramska svetilka padla na pacienta?« Novak je odvrnil: »Ni mogla pasti, ker jo nadzorujemo. Zato pa delamo kontrole!« Ko je novinarka vztrajala, da je svetilka vseeno padla prav med kontrolo, je Novak dodal: »Mislili smo, da tudi potresa ne bo, pa je bil.« Na opazko novinarke, da to ni povsem isto, je Novak zaključil z besedami: »Je, to je popolnoma isto.« Vodstvo bolnišnice novinarski ekipi pozneje ni odobrilo vstopa in snemanja v operacijski dvorani.