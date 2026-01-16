Galerija
Proti koncu četrtkove razprave v hrvaškem saboru, se je zgodilo nekaj šokantega. Poslanko Dalijo Orešković je namreč stresla elektrika.
Medtem ko je govoril poslanec Marko Pavić, je glasno zavpila, nato pa začela mahati z roko.
»Ste v redu, kolegica? Potrebujete pomoč ali?« je vprašal podpredsednik sabora Ivan Penava, ki je takrat vodil sejo.
Dogodek si oglejte na posnetku ob 5:43:05.
Oreškovićeva je odgovorila, da je z njo vse v redu, zdi pa se, da je do električnega udara prišlo, ko je poskušala priklopiti polnilnik za telefon, so ob tem navedli hrvaški mediji.
