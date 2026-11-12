Šok v svetu tehnologije: padel je kralj umetne inteligence Jensen Huang, odnesli sta ga ljubici

Svet umetne inteligence je doživel enega največjih pretresov v svoji zgodovini. 63-letni Jensen Huang, soustanovitelj in dolgoletni izvršni direktor ameriške Nvidie, je v četrtek, 12. novembra, odstopil s položaja predsednika in izvršnega direktorja ter zapustil tudi upravni odbor družbe. Človek, ki je podjetje iz proizvajalca grafičnih kartic spremenil v enega najvrednejših tehnoloških velikanov na svetu, se je moral posloviti po razkritjih, ki pretresajo tako Silicijevo dolino kot ameriški politični vrh.

Novico o njegovem odhodu je že potrdila Nvidia. Začasno vodenje podjetja je prevzela dosedanja finančna direktorica Colette Kress, predsednik upravnega odbora pa je postal Harvey Jones. Podjetje bo novega izvršnega direktorja iskalo tako med svojimi zaposlenimi kot zunanjimi kandidati.

Najprej domnevna kitajska vohunka, nato še sodelavka

Huangove težave so se začele z razkritjem njegovega zunajzakonskega razmerja z Alice Huang, nekdanjo vodilno uslužbenko podjetja Megaspeed. Ameriški obveščevalni krogi jo po navedbah medijev sumijo povezav s kitajskimi obveščevalnimi službami. Nvidia izdeluje najzmogljivejše čipe za umetno inteligenco, ki so postali eno najpomembnejših strateških področij tehnološkega rivalstva med Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI po poročanju Associated Press preiskuje okoliščine primera, singapurski organi pa preverjajo tudi očitke o domnevnem nezakonitem pošiljanju naprednih Nvidiinih čipov na Kitajsko. Podjetje Megaspeed obtožbe o nezakonitem izvozu zanika.

Usodna ženska in domnevna kitajska vohunka Alice Huang FOTO: Cti Via Reuters

Čeprav so Huangu sprva podporo izrekli tako člani upravnega odbora kot vplivni predstavniki tehnološke industrije, je sledilo novo razkritje. Ameriški mediji so poročali še o domnevnem razmerju s Kimberly Powell, podpredsednico Nvidiinega oddelka za zdravstvo, ki je bila Huangu neposredno podrejena. Po poročanju časnika The New York Times naj bi se sestajala tudi v času Nvidiine razvijalske konference marca letos. Huang navedb o tem razmerju ni javno komentiral. Drugo razkritje je očitno dokončno omajalo zaupanje v njegovo vodenje. Upravni odbor se je v sredo zvečer sestal na kriznem zasedanju, naslednje jutro pa je podjetje sporočilo, da Huang odhaja.

V nekaj dneh izpuhtelo več kot tisoč milijard dolarjev

Posledice škandala žal niso omejene na spalnico enega najbogatejših ljudi na svetu. Nvidia je osrednji dobavitelj čipov za sisteme umetne inteligence, njeni procesorji pa poganjajo tehnološko infrastrukturo številnih vodilnih podjetij, tudi našega na Delu. Delnice Nvidie so se po razkritjih znašle pod hudim pritiskom. Po navedbah Axiosa je podjetje od začetka škandala izgubilo že več kot tisoč milijard dolarjev tržne vrednosti. Associated Press je poročal, da so delnice po potrditvi Huangovega odstopa v trgovanju pred odprtjem ameriških borz zdrsnile še za približno deset odstotkov. Analitik Dan Ives, sicer velik zagovornik tehnološkega sektorja, je ocenil, da je Nvidia brez svojega dolgoletnega voditelja vredna kar četrtino manj.

Človek, ki je iz grafičnih kartic ustvaril imperij

Jensen Huang je Nvidio soustanovil leta 1993 in jo vodil vse od začetka. Podjetje je sprva zaslovelo z grafičnimi procesorji za računalniške igre, nato pa je Huang pravočasno prepoznal njihov potencial za znanstveno računanje in razvoj umetne inteligence. Z vzponom generativne umetne inteligence so Nvidiini čipi postali nepogrešljivi za gradnjo najzmogljivejših podatkovnih centrov. Huang, prepoznaven po svoji črni usnjeni jakni in energičnih predstavitvah novih tehnologij, je postal eden najbolj vplivnih ljudi v tehnološki industriji. Njegov položaj je bil tako močan, da si je bilo še pred nekaj tedni skoraj nemogoče predstavljati Nvidio brez njega. Zdaj bo morala družba dokazati, da lahko nadaljuje izjemno rast tudi brez človeka, ki je več kot tri desetletja določal njeno smer.

Škandal bi lahko segel tudi do Donalda Trumpa

Huangov odhod ima lahko tudi politične posledice. V zadnjih letih je namreč vzpostavil tesne odnose z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovim ministrom za trgovino Howardom Lutnickom. Nvidia je pritiskala za omilitev nekaterih omejitev pri izvozu naprednih čipov na Kitajsko, saj je tamkajšnji trg za podjetje izjemno pomemben. Zdaj bi lahko prav povezave med vodstvom podjetja in ameriškimi oblastmi postale predmet podrobnejšega političnega preiskovanja. Po poročanju Axiosa demokratski senatorji že zahtevajo ohranitev dokumentacije o stikih med Huangom, Nvidio in predstavniki ameriške administracije.

Za Nvidio bo naslednji veliki preizkus prišel že v torek, 17. novembra, ko naj bi objavila četrtletne poslovne rezultate. Vlagatelji pa tokrat ne bodo spremljali zgolj številk, temveč tudi to, ali lahko tehnološki velikan brez svojega ustanovitelja ohrani položaj na vrhu svetovne industrije umetne inteligence.