V ameriški zvezni državi Tennessee se je v sredo zapletel poskus usmrtitve 50-letne Christe Pike, edine ženske med tamkajšnjimi obsojenci na smrt. Po poročanju ameriških medijev so ji med postopkom vbrizgali dva odmerka pentobarbitala, vendar je tudi približno 40 minut pozneje ostala živa. Priče so povedale, da je bilo mogoče slišati njeno smrčanje. Oblasti so postopek nato ustavile, Pike pa so odpeljali v bolnišnico.

Pike bi bila prva ženska, ki bi jo Tennessee usmrtil po približno dveh stoletjih. Na smrt so jo obsodili zaradi umora 19-letne Colleen Slemmer leta 1995. Pike je bila v času zločina stara 18 let. Njeni odvetniki so v zadnjih tednih poskušali doseči spremembo kazni in med drugim opozarjali na njeno težko otroštvo, spolne zlorabe ter duševne težave. Guverner Tennesseeja Bill Lee je prošnjo za pomilostitev zavrnil.

Usmrtitev najprej ustavili, nato jo dovolilo vrhovno sodišče

Primer je dramatičen preobrat doživel že nekaj ur pred načrtovano usmrtitvijo. Zvezno prizivno sodišče je postopek začasno ustavilo, saj so sodniki želeli dodatno preučiti navedbe njenih zagovornikov. Ameriško vrhovno sodišče je nato zadržanje odpravilo in Tennesseeju dovolilo izvedbo smrtne kazni. Proti takšni odločitvi so glasovale sodnice Sonia Sotomayor, Elena Kagan in Ketanji Brown Jackson.

Toda usmrtitev se ni končala, kot je bilo predvideno. Po navedbah prič je Pike po vbrizganju smrtonosnega pentobarbitala še vedno kazala znake življenja, zato so jo prepeljali v bolnišnico in začeli izvajati ukrepe za ohranitev življenja.

»Bila sem priča petim usmrtitvam v Tennesseeju. Danes ni bilo nič normalnega, tipičnega - sploh nič,« je dejala lokalna novinarka Tori Gessner, ki je bila ena od več prič dogajanju.

Njeni odvetniki so po zapletu vložili nujne pravne zahteve in opozorili na možnost kršitve ustavne prepovedi krutega in neobičajnega kaznovanja.

To sicer ni prvi spodleteli poskus usmrtitve v Tennesseeju letos. Maja so oblasti ustavile usmrtitev Tonyja Carruthersa, potem ko osebju kljub več poskusom ni uspelo vzpostaviti ustreznega intravenoznega dostopa. Guverner mu je nato odobril enoletni odlog izvršitve kazni.