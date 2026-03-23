Šok za OnlyFans: umrl lastnik platforme

Leonid Radvinsky, lastnik ene najbolj prepoznavnih spletnih platform za vsebine za odrasle, OnlyFans, je umrl v 43 letu starosti. Novico je potrdilo podjetje, ki je sporočilo, da je Radvinsky preminil po dolgotrajnem boju z rakom. »Z globoko žalostjo sporočamo, da je Leo Radvinsky preminil. Po dolgi bolezni je umrl mirno. Družina v tem težkem času prosi za zasebnost,« je v izjavi zapisal predstavnik platforme OnlyFans.

Radvinsky, ukrajinsko-ameriški podjetnik, je leta 2018 prevzel podjetje Fenix International Limited, ki upravlja platformo OnlyFans. Pod njegovim vodstvom je platforma doživela izjemno rast in postala globalni fenomen. OnlyFans je sicer leta 2016 ustanovil britanski podjetnik Tim Stokely, vendar je pravi razcvet doživel predvsem v času pandemije covida-19. Zaradi zaprtja javnega življenja so se številni ustvarjalci vsebin in uporabniki preselili na splet, kar je platformo spremenilo v enega ključnih virov zaslužka in digitalne zabave.

Poleg vodenja OnlyFansa je bil Radvinsky tudi aktiven investitor, ki je kot vlagatelj podpiral številna podjetja. Prav tako je sodeloval pri različnih dobrodelnih projektih na globalni ravni.