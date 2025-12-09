Šokanten posnetek iz Dominikanske republike! Slovenka ostala brez vsega: »Samo ne policije!«(VIDEO)

Družbena omrežja pretresa usoda neznane Slovenke. Po navedbah govorcev na posnetku in komentatorjev naj bi šlo za našo državljanko, ki naj bi na otoku sredi Karibov ostala brez dokumentov in denarja. Ob predvajanju je slišati zaskrbljeno razpravo o tem, kako dominikanska policija omenjeni ženski domnevno ni nudila ustrezne pomoči. Eden od sogovornikov poziva, da bi bilo treba o dogajanju obvestiti njen konzulat oziroma državo izvora, a ob tem ugotavljajo, da Slovenija v Dominikanski republiki pravzaprav sploh nima predstavništva. Vseeno izpostavljajo, da bi morale tamkajšnje oblasti nujno nekako vzpostaviti stik s slovenskimi državnimi institucijami ter ji priskrbeti pomoč.

Ženska v posnetku sicer nenehno poudarja, da ne želi vpletanja ne policije in ne veleposlaništva, ter da potrebuje zgolj pomoč za preživetje. Eden od prisotnih ob tem opozori, da ženska ne izkazuje zavedanja, kje se nahaja, niti naj ne bi imela stika z domačimi.

V komentarjih pod posnetkom se pojavljajo neuradne navedbe, da naj bi res šlo za Slovenko, ki ji je mož vzel denar in dokumente ter jo zapustil v Dominikanski republiki, vendar podrobnejših informacij ni znanih.

