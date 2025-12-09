  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BREZ DOKUMENTOV

Šokanten posnetek iz Dominikanske republike! Slovenka ostala brez vsega: »Samo ne policije!«(VIDEO)

V posnetku, ki se deli po družbenih omrežjih, vidno nestabilna neznana ženska mimoidoče prosi za pomoč.
Neznana ženska, ki naj bi obtičala v Dominikanski republiki. FOTO: Zaslonski Posnetek Tiktok   
Neznana ženska, ki naj bi obtičala v Dominikanski republiki. FOTO: Zaslonski Posnetek Tiktok   
G. P.
 9. 12. 2025 | 13:27
 9. 12. 2025 | 14:41
2:54
A+A-

Družbena omrežja pretresa usoda neznane Slovenke. Po navedbah govorcev na posnetku in komentatorjev naj bi šlo za našo državljanko, ki naj bi na otoku sredi Karibov ostala brez dokumentov in denarja. Ob predvajanju je slišati zaskrbljeno razpravo o tem, kako dominikanska policija omenjeni ženski domnevno ni nudila ustrezne pomoči. Eden od sogovornikov poziva, da bi bilo treba o dogajanju obvestiti njen konzulat oziroma državo izvora, a ob tem ugotavljajo, da Slovenija v Dominikanski republiki pravzaprav sploh nima predstavništva. Vseeno izpostavljajo, da bi morale tamkajšnje oblasti nujno nekako vzpostaviti stik s slovenskimi državnimi institucijami ter ji priskrbeti pomoč.

Oglejte si videoposnetek

Ženska v posnetku sicer nenehno poudarja, da ne želi vpletanja ne policije in ne veleposlaništva, ter da potrebuje zgolj pomoč za preživetje. Eden od prisotnih ob tem opozori, da ženska ne izkazuje zavedanja, kje se nahaja, niti naj ne bi imela stika z domačimi.

V komentarjih pod posnetkom se pojavljajo neuradne navedbe, da naj bi res šlo za Slovenko, ki ji je mož vzel denar in dokumente ter jo zapustil v Dominikanski republiki, vendar podrobnejših informacij ni znanih.

Pomagajmo nesrečni Slovenki! Če jo prepoznate, nam pišite preko

obrazca!

Objavljamo prevod posnetka

Mimoidoča: »Dominikanska policija. Ali ne naredi ničesar zate?«

Ženska: »Ne.«

Mimoidoča: »Mora nekaj narediti, treba je nekaj storiti za to žensko. Ja, njihov konzulat naj pride ponjo! Slovenija, kako se imenuje? Poiščimo to državo.«

Ženska: »Samo pomoč potrebujem, da preživim. Nič drugega. Brez policije, brez veleposlaništva, nič drugega.«

Mimoidoča: »O moj bog. Treba je poiskati pomoč za to žensko, ker je ona tukaj. Res je žalostna ta situacija te ženske, ker ne ve, kje je. Da vidimo, ali poznamo kakšnega sorodnika, nekoga, ki jo pozna. Treba je poiskati kakšne informacije o njeni državi. Aha, konzulat /Slovenije/ ne obstaja. Tukaj ne obstaja konzulat v Dominikanski republiki. Ampak vsaj predsednik Dominikanske republike bi moral, glede davkov, ki jih plačujemo ljudje tukaj, bi morali vsaj vzpostaviti stik z njeno državo, z njenim predsednikom.«

Več iz teme

Dominikanska republikabolna ženskapomoč
ZADNJE NOVICE
13:45
Lifestyle  |  Astro
UM SE RAZŠIRI

Merkur v strelcu: bomo končno povedali, kar si res mislimo?

V tej energiji se rojevajo zamisli, ki nas lahko obrnejo v novo smer.
9. 12. 2025 | 13:45
13:27
Novice  |  Svet
BREZ DOKUMENTOV

Šokanten posnetek iz Dominikanske republike! Slovenka ostala brez vsega: »Samo ne policije!«(VIDEO)

V posnetku, ki se deli po družbenih omrežjih, vidno nestabilna neznana ženska mimoidoče prosi za pomoč.
9. 12. 2025 | 13:27
13:25
Novice  |  Slovenija
VSESTRANSKA

Farmacevtko Jasno smo spremljali tudi na televiziji, najraje pa je med zelišči

Na eko zeliščni kmetiji Kalan na Kalobju vsako leto vzgojijo do 20.000 sadik. Jasna, ki kmetijo prevzema od očeta Milana, je tudi gasilka in plesalka.
Mojca Marot9. 12. 2025 | 13:25
13:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BIRCH BY ROMEO LANE

V nočnem klubu po zadnjih podatkih zgorelo 25 ljudi, lastnika odpotovala na dopust

Lastnika nočnega kluba Birch by Romeo Lane, katerega primer je zaradi številnih smrtnih žrtev kot posledice malomarnosti pred dnevi odmeval v medijih celega sveta, sta na počitnicah.
9. 12. 2025 | 13:25
13:05
Novice  |  Slovenija
ODPRTO PISMO PROTI PROJEKTU

Filip Dobranić – Muki in Janez Janša združila moči proti Golobu

Premier Robert Golob je napovedal javno naročilo za vzpostavitev platforme za generativno umetno inteligenco. Zdaj so se s pomisleki oglasili nevladniki, med podpisniki odprtega pisma pa najdemo nekaj zanimivih imen.
9. 12. 2025 | 13:05
13:00
Bulvar  |  Suzy
PRAZNIKI

Ladeja Godina Košir: silvestrovo z neznancem (Suzy)

Letošnjih praznikov se zelo veseli.
9. 12. 2025 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za nepozabne božično-novoletne jedi

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za nepozabne božično-novoletne jedi

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Slovenija v pričakovanju novega superračunalnika

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kredit na računu že v 48 urah!

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Kateri izgovor je vaš?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Danes so tudi najbolj napredne digitalne rešitve izpostavljene tveganjem

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Več kot nakit, lahko je tudi nadvse zaželeno darilo

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki