Šokanten posnetek iz Dominikanske republike! Slovenka ostala brez vsega: »Samo ne policije!«(VIDEO)

Galerija
Družbena omrežja pretresa usoda neznane Slovenke. Po navedbah govorcev na posnetku in komentatorjev naj bi šlo za našo državljanko, ki naj bi na otoku sredi Karibov ostala brez dokumentov in denarja. Ob predvajanju je slišati zaskrbljeno razpravo o tem, kako dominikanska policija omenjeni ženski domnevno ni nudila ustrezne pomoči. Eden od sogovornikov poziva, da bi bilo treba o dogajanju obvestiti njen konzulat oziroma državo izvora, a ob tem ugotavljajo, da Slovenija v Dominikanski republiki pravzaprav sploh nima predstavništva. Vseeno izpostavljajo, da bi morale tamkajšnje oblasti nujno nekako vzpostaviti stik s slovenskimi državnimi institucijami ter ji priskrbeti pomoč.
Ženska v posnetku sicer nenehno poudarja, da ne želi vpletanja ne policije in ne veleposlaništva, ter da potrebuje zgolj pomoč za preživetje. Eden od prisotnih ob tem opozori, da ženska ne izkazuje zavedanja, kje se nahaja, niti naj ne bi imela stika z domačimi.
V komentarjih pod posnetkom se pojavljajo neuradne navedbe, da naj bi res šlo za Slovenko, ki ji je mož vzel denar in dokumente ter jo zapustil v Dominikanski republiki, vendar podrobnejših informacij ni znanih.
Mimoidoča: »Dominikanska policija. Ali ne naredi ničesar zate?«
Ženska: »Ne.«
Mimoidoča: »Mora nekaj narediti, treba je nekaj storiti za to žensko. Ja, njihov konzulat naj pride ponjo! Slovenija, kako se imenuje? Poiščimo to državo.«
Ženska: »Samo pomoč potrebujem, da preživim. Nič drugega. Brez policije, brez veleposlaništva, nič drugega.«
Mimoidoča: »O moj bog. Treba je poiskati pomoč za to žensko, ker je ona tukaj. Res je žalostna ta situacija te ženske, ker ne ve, kje je. Da vidimo, ali poznamo kakšnega sorodnika, nekoga, ki jo pozna. Treba je poiskati kakšne informacije o njeni državi. Aha, konzulat /Slovenije/ ne obstaja. Tukaj ne obstaja konzulat v Dominikanski republiki. Ampak vsaj predsednik Dominikanske republike bi moral, glede davkov, ki jih plačujemo ljudje tukaj, bi morali vsaj vzpostaviti stik z njeno državo, z njenim predsednikom.«