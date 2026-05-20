Šokanten posnetek pretresa svet! Minister ponižuje aktiviste, medtem ko klečijo z zvezanimi rokami, oglasil se je Golob (VIDEO)

Izraelski skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je danes objavil posnetek pridržanih aktivistov s prestreženih plovil humanitarne flotilje za Gazo. Na posnetku je skupina aktivistov, ki klečijo z zavezanimi rokami, in s čeli, prislonjenimi na tla.

Ravnanje z aktivisti ostro obsodilo več evropskih držav, tudi Slovenija

Po navedbah izraelskih oblasti je 430 aktivistov s prestrežene flotilje, ki je prejšnji teden odplula iz Turčije, na poti v Izrael. Nekateri med njimi so že prispeli v pristanišče Ašdod, kjer so jih tudi pridržali, je danes sporočila organizacija za človekove pravice Adalah.

Izraelsko zunanje ministrstvo je operacijo aktivistov za dostavo humanitarne pomoči označilo kot reklamo v korist palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Izraelski skrajno desni minister Itamar Ben-Gvir pa je na omrežju X objavil posnetek pridržanih aktivistov, ki klečijo z zavezanimi rokami in s čeli, prislonjenimi na tla.

Ravnanje z aktivisti je ostro obsodila mednarodna koalicija Globalna flotilja Sumud, ki je dejala, da so jih javno ponižali in razkazovali kot trofeje. Kritična sta bila tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu in zunanji minister Gideon Sar.

Oglasila sta se Golob in Fajonova

Predsednik vlade Robert Golob je ravnanje na omrežju X označil za še eno od mnogih zastrašujočih dejanj izraelske vlade proti mirnemu izražanju podpore Palestini.

»Izraelski premier pravi, da je dejanje Ben-Gvira v nasprotju z izraelskimi normami in vrednotami. Če je v svojih izjavah iskren, kar zelo dvomim, bi moral svojim ministrom preprečiti, da ravnajo na tako ponižujoč način, ki je v popolnem nasprotju z normami in vrednotami sodobne mednarodne skupnosti,« je dodal.

»Grozno, šokantno in popolnoma nesprejemljivo. Nobena država ne bi smela ljudi 'sprejemati' z mučenjem. Ponižujoče ravnanje, ki so ga pokazali minister Gvir in izraelske oblasti v zvezi z Globalno flotiljo Sumud, nima mesta v demokratični družbi,« pa je na omrežju X zapisala zunanja ministrica, ki opravlja tekoče posle, Tanja Fajon.