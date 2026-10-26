Šokanten video iz Dubaja! Vodja kavaškega klana s škandaloznim sporočilom, naslovljenim na Vučića

V enem od prestižnih nočnih klubov v Dubaju se je na velikem LED-zaslonu v nedeljo zvečer pojavilo vulgarno sporočilo, uperjeno proti nekdanjemu srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, s katerim je avtor pospremil poraz Vučićeve stranke in zmago študentske liste na parlamentarnih volitvah.

Radoje Zvicer, vodja kavaškega klana. FOTO: Insatgram

Pod napisom »Vučiću, u usta te je*em. P. S. Radoje Zvicer, round 4« je podpisan domnevni vodja kavaškega kriminalnega klana Radoje Zvicer. Zvicer je od leta 2021 na begu in na Interpolovi tiralici, srbske varnostne službe pa so v preteklosti izvedle več obsežnih akcij proti pripadnikom njegove organizacije. Med zloglasnim klanom in Vučićem, ki je v zadnjih letih napovedoval neizprosen boj proti organiziranemu kriminalu, očitno še vedno vlada sovražen odnos.

Radoje Zvicer sicer velja za enega najvplivnejših in najnevarnejših obrazov balkanskega kriminalnega podzemlja. Kot domnevni vodja kavaškega klana iz Črne gore se že leta izmika roki pravice, medtem ko je zoper njega razpisana rdeča Interpolova tiralica zaradi vpletenosti v mednarodno trgovino z drogo, naročene umore in organizirani kriminal.

Medtem pa je slavje ob volilnem razpletu preplavilo celotno Srbijo, kot smo že poročali. Beograjskim ulicam, kjer so odmevali zvoki trobent, piščalk in avtomobilskih siren, so se pridružila tudi druga večja mesta po državi. Državljani vseh generacij so se masovno zbirali na trgih in križiščih, plapolale so srbske zastave, v mnogih krajih pa se je praznovanje ob spontani pesmi in ognjemetih podaljšalo vse do jutranjih ur.