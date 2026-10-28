Šokantna vseevropska študija: piloti tako utrujeni, da kinkajo med leti

V Nemškem združenju pilotov Vereinigung Cockpit (VC) bijejo plat zvona po vseevropski študiji, v kateri je bilo vključenih 7200 pilotov iz 32 držav. Razkrila je namreč resne pomanjkljivosti pri obvladovanju utrujenosti med piloti, saj pri njih mikrospanec med poletom naj ne bi bil tako redek pojav. »Rezultati kažejo skrb vzbujajočo sliko: 76,8 odstotka anketiranih pilotov je poročalo, da so v zadnjih štirih tednih vsaj enkrat med letom doživeli mikrospanec. 38,8 odstotka jih je poročalo, da običajno ali vedno nimajo dovolj časa za počitek, da bi preprečili naraščajočo utrujenost,« so v sporočilu za javnost poudarili pri VC. Dodali so, da študija razkriva znatne slabosti v kulturi poročanja. Le 37,2 odstotka sodelujočih je odgovornim sporočilo, da zaradi utrujenosti raje ne bi pilotiralo letala, 24,2 odstotka pa jih je priznalo, da so kljub utrujenosti nadaljevali letenje, ne da bi utrujenost prijavili. V svojih odgovorih je 38,2 odstotka pilotov izrazilo zaskrbljenost, da bi prijava utrujenosti lahko privedla do kazni ali povračilnih ukrepov vodstva letalske družbe.

Ti rezultati so skrb vzbujajoči in ne bi smeli nikogar pustiti ravnodušnega.

»Ti rezultati so skrb vzbujajoči in ne bi smeli nikogar pustiti ravnodušnega. Ko več kot tri četrtine vprašanih poroča o mikrospanju v pilotski kabini, hkrati pa mnogi kolegi ne poročajo o svoji utrujenosti zaradi strahu pred negativnimi posledicami, je to zaskrbljujoč znak znatnih pomanjkljivosti v varnostni kulturi,« opozarja Anja Granvogl, članica upravnega odbora VC za varnost letenja. »Posebej skrb vzbujajoče je, da se v primerjavi z letom 2023 tako rekoč nič ni izboljšalo. Že leta vemo, kje so težave. Zdaj je treba končno ukrepati.«

Študijo je za Evropsko združenje pilotov (ECA) izvedlo svetovalno podjetje za letalsko varnost Baines Simmons. Sodelovanje je bilo prostovoljno in anonimno, spletna anketa je bila odprta od 4. avgusta do 7. septembra 2026. Kar se tiče mikrospanca med letom, so morali piloti odgovoriti na precej odprto vprašanje: Kako pogosto ste v zadnjih štirih tednih med delom v pilotski kabini doživeli kratka, nenadzorovana obdobja spanja (mikrospanje), kimanje z glavo ali pa ste se borili, da bi imeli oči odprte? Odgovorili so lahko z nikoli, 1–4, 5–9, 10 ali več. Zato, kot opozarjajo nekateri, je težko ugotoviti, koliko od sodelujočih v anketi je dejansko zakinkalo med letom.