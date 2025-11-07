Šokantni prizori ob otvoritvi priljubljene trgovine! Na terenu 200 policistov in jezni protestniki (VIDEO)

Otvoritev prve trgovine priljubljenega kitajskega trgovinskega spletnega giganta Shein v Parizu je prinesla ne le val protestov, ampak tudi dramatičen diplomatski incident. Po začetnem škandalu, ko je podjetje poskušalo prodajati lutke za seks, ki so bile videti kot majhne deklice, je francoska vlada napovedala blokado dostopa do spletne strani Sheina, dokler podjetje ne dokaže, da njegovi izdelki ne kršijo francoskih zakonov.

Protesti ob odprtju trgovine v znameniti pariški trgovini BHV Marais so pritegnili ogromno pozornost. Na ulicah je bila prava gneča – ne samo zaradi navdušenih kupcev, ampak tudi zaradi množice protestnikov, ki so vzklikali »Sram naj vas bo!« in metali obtožbe na račun obiskovalcev. Spričo visokenapetosti je bilo na območju okoli 200 policistov, da bi obvladali kaos.

Policisti na straži, medtem ko ljudje protestirajo pred trgovskim centrom. FOTO: Dimitar Dilkoff Afp

Protesti niso bili usmerjeni le proti Sheinu zaradi jeze nad vprašljivimi poslovnimi praksami, ampak tudi zaradi sporne prodaje izdelkov, ki so nakazovali na otroško pornografijo. Francoske oblasti so že napovedale, da bodo preučile možnosti za prepoved prodaje Sheina v Evropi, medtem ko je podjetje že začelo ukrepati, da bi se izognilo nadaljnjim težavam.

Grožnja za francosko družbo?

Obiskovalci trgovine so poudarili, da kupujejo zaradi nizkih cen, čeprav so nekateri izrazili zaskrbljenost zaradi okolijskih težav in načina proizvodnje oblačil. »Zadnje mesece si lahko kupim 50 majic na Sheinu za svoj mesečni proračun, ali pa samo tri pri francoskih znamkah,« je povedala ena od obiskovalk. Čeprav so številni kupci pripravljeni pogledati stran od vprašljive kakovosti in delovnih pogojev, drugi, kot je Emmanuel Grégoire, zastopnik Socialistične stranke, opozarjajo, da Shein predstavlja »eksistencialno grožnjo« za prihodnost družbe, saj temelji na modelu »hitre mode« in izkoriščanju poceni delovne sile.

Protestniki držijo plakate z napisom »Hitra moda, počasna pravica. Osvobodite Ujgure, bojkotirajte Shein. Nakupovanje Sheina pomeni odobravanje in sodelovanje v tem genocidu«. FOTO: Sarah Meyssonnier Reuters

Francoske oblasti so pozvale Evropsko unijo, naj začne preiskavo podjetja zaradi morebitnih kršitev, povezane s prodajo in poslovnimi praksami Sheina. Zaskrbljenost se še povečuje, saj so v Franciji že zaprosili za preiskavo zaradi domnevnega kršenja zakonov o varstvu potrošnikov in zaščiti otrokovih pravic. Zdaj je vprašanje, kako bo EU reagirala na povečano prisotnost Sheina v Evropi, kjer se podjetje hitro širi kljub številnim težavam s poslovnimi praksami.

Ta incident je prinesel pomembno vprašanje o prihodnosti »hitre mode« in vplivu velikih kitajskih podjetij na evropske trge, ki se soočajo z dilemo med nizkimi cenami in spoštovanjem lokalnih delovnih in okolijskih standardov.