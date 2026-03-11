Šokantno: na obalo naplavilo 400-kilogramsko morsko velikanko

Na obali italijanskega letovišča Marina di Ravenna so našli naplavljeno ribo Mola mola, znano tudi kot riba mesec oziroma pesce luna. Po prvih ocenah je žival tehtala približno 400 kilogramov. Fotografijo nenavadnega prizora je posnel Andrea Barrovecchio.

Ribo so na peščeni obali opazili mimoidoči, ki so o najdbi obvestili pristojne službe. Truplo živali so nato prevzeli strokovnjaki raziskovalnega centra Cestha - Centro sperimentale per la tutela degli habitat, kjer bodo opravili nadaljnje analize. Te naj bi pomagale razjasniti okoliščine pogina in morebitne zdravstvene težave živali. Mola mola velja za najtežjo koščeno ribo na svetu. Odrasle živali lahko dosežejo več kot dve toni mase, pogosteje pa tehtajo nekaj sto kilogramov. Prepoznavne so po visoko sploščenem telesu, skoraj kroglasti silhueti in značilni zadnji plavuti, ki nadomešča klasičen rep.

Vrsta naseljuje predvsem odprta morja zmernega in tropskega pasu. V Sredozemskem morju in tudi v Jadranu se pojavlja občasno, vendar se praviloma zadržuje daleč od obale. Prav zato so primeri, ko riba mesec konča naplavljena na obali, razmeroma redki in za biologe zanimivi. Raziskovalci bodo zdaj poskušali ugotoviti, ali je bila žival oslabljena, poškodovana ali dezorientirana, kar so najpogostejši razlogi, da se sicer pelagične vrste približajo obali. Takšne najdbe namreč ponujajo pomembne podatke o stanju morskega ekosistema in o življenju ene najbolj nenavadnih rib svetovnih morij.