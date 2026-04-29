Šokantno odkritje s fronte: Putinovi vojaki glodajo noge svojih soborcev?!

Vojaki ruskega predsednika Vladimirja Putina naj bi se po dolgi in hudi zimi, ko so jim pošle zaloge hrane, zatekli h kanibalizmu. Do odkritja je prišlo po prestrezanju zvočnih pogovorov med ruskimi častniki, pojavile pa so se tudi fotografije. Na njih so vidni »bolni kanibali«, ki glodajo noge svojih soborcev, razkriva The Sunday Times.

Ukrajinski obveščevalni vir je dejal, da imajo dokaze za najmanj pet takih incidentov, tako dodaja The Sunday Times. Eden najbolj vznemirljivih dogodkov naj bi se zgodil novembra 2025 v bližini mesta Mirnograd v Doneški regiji.

»Šepavi« ubil soborca in poskušal pojesti nogo enega od njiju

Ruskega vojaka, ki so ga klicali Kromoj, kar pomeni »šepavi«, so zajeli potem, ko je ubil dva soborca in poskušal pojesti nogo enega od njiju. Domneva se, da je služil v 95. polku 5. samostojne gardne motorizirane strelske brigade. V izmenjavi sporočil prek Telegrama je neimenovani častnik delil podrobnosti kanibalskega dejanja s poročnikom Razikovom Vladislavom Abdulaljkovičem, namestnikom poveljnika izvidniškega bataljona brigade.

»Kmalu bodo tudi naši začeli jesti drug drugega ... Vsi so suhi«

»Ali jih hranijo ali kaj? Ne razumem,« je vprašal Abdulaljkovič. Častnik mu je odgovoril: »Kmalu bodo tudi naši začeli jesti drug drugega ... Vsi so suhi.« Delil je tudi več fotografij, med njimi nazorno fotografijo noge in posnetke podhranjenega vojaka. Orodja za zaznavanje umetne inteligence so nakazovala, da fotografije niso bile digitalno obdelane, navaja The Sunday Times.

Neodvisni kirurg, specialist za vojne operacije, ki je pregledal fotografijo noge, je dejal, da ne izgleda kot rana od eksplozije, in dodal: »Videti je, kot da je bila prerezana z ostrim nožem.« Neimenovani častnik je v glasovnem sporočilu opisal razmere z besedami: »Na kratko, nek zaveznik je ubil dva druga in poskušal je ... odrezal mu je nogo in že poskušal enega od njiju pojesti.«

Rusija trdi, da gre za ukrajinsko propagando

Rusija je obtožbe o kanibalizmu med vojaki označila za propagando:

»To, kar opisujete, so izmišljotine, ki jih je posredovala ukrajinska vojaška obveščevalna služba – agencija, katere naloga je proizvodnja propagande in ne zbiranje dejstev.« Čeprav se zdi, da so primeri osamljeni, to ni prvič, da so se pojavile trditve o kanibalizmu med ruskimi vojaki.

To se dogaja skoraj leto dni po tem, ko je posnetek, ki ga je objavila ukrajinska vojaška obveščevalna agencija, nakazoval, da je ruski vojak dva tedna jedel ostanke svojega soborca. Žrtev je poveljstvo prijavilo kot pogrešano, vendar je bilo kasneje ugotovljeno, da ga je kanibal ubil.