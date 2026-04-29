  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KANIBALIZEM?

Šokantno odkritje s fronte: Putinovi vojaki glodajo noge svojih soborcev?!

Rusija trdi, da gre za ukrajinsko propagando.
Vojaki ruskega predsednika Vladimirja Putina naj bi se po dolgi in hudi zimi, ko so jim pošle zaloge hrane, zatekli h kanibalizmu. FOTO: Valeriy Sharifulin Via Reuters
Vojaki ruskega predsednika Vladimirja Putina naj bi se po dolgi in hudi zimi, ko so jim pošle zaloge hrane, zatekli h kanibalizmu. FOTO: Valeriy Sharifulin Via Reuters
M. U.
 29. 4. 2026 | 17:58
 29. 4. 2026 | 18:06
3:07
A+A-

Vojaki ruskega predsednika Vladimirja Putina naj bi se po dolgi in hudi zimi, ko so jim pošle zaloge hrane, zatekli h kanibalizmu. Do odkritja je prišlo po prestrezanju zvočnih pogovorov med ruskimi častniki, pojavile pa so se tudi fotografije. Na njih so vidni »bolni kanibali«, ki glodajo noge svojih soborcev, razkriva The Sunday Times.

Ukrajinski obveščevalni vir je dejal, da imajo dokaze za najmanj pet takih incidentov, tako dodaja The Sunday Times. Eden najbolj vznemirljivih dogodkov naj bi se zgodil novembra 2025 v bližini mesta Mirnograd v Doneški regiji.

image_alt
»Šepavi« ubil soborca in poskušal pojesti nogo enega od njiju

Ruskega vojaka, ki so ga klicali Kromoj, kar pomeni »šepavi«, so zajeli potem, ko je ubil dva soborca in poskušal pojesti nogo enega od njiju. Domneva se, da je služil v 95. polku 5. samostojne gardne motorizirane strelske brigade. V izmenjavi sporočil prek Telegrama je neimenovani častnik delil podrobnosti kanibalskega dejanja s poročnikom Razikovom Vladislavom Abdulaljkovičem, namestnikom poveljnika izvidniškega bataljona brigade.

»Kmalu bodo tudi naši začeli jesti drug drugega ... Vsi so suhi«

»Ali jih hranijo ali kaj? Ne razumem,« je vprašal Abdulaljkovič. Častnik mu je odgovoril: »Kmalu bodo tudi naši začeli jesti drug drugega ... Vsi so suhi.« Delil je tudi več fotografij, med njimi nazorno fotografijo noge in posnetke podhranjenega vojaka. Orodja za zaznavanje umetne inteligence so nakazovala, da fotografije niso bile digitalno obdelane, navaja The Sunday Times.

Neodvisni kirurg, specialist za vojne operacije, ki je pregledal fotografijo noge, je dejal, da ne izgleda kot rana od eksplozije, in dodal: »Videti je, kot da je bila prerezana z ostrim nožem.« Neimenovani častnik je v glasovnem sporočilu opisal razmere z besedami: »Na kratko, nek zaveznik je ubil dva druga in poskušal je ... odrezal mu je nogo in že poskušal enega od njiju pojesti.«

image_alt
Rusija trdi, da gre za ukrajinsko propagando

Rusija je obtožbe o kanibalizmu med vojaki označila za propagando:

»To, kar opisujete, so izmišljotine, ki jih je posredovala ukrajinska vojaška obveščevalna služba – agencija, katere naloga je proizvodnja propagande in ne zbiranje dejstev.« Čeprav se zdi, da so primeri osamljeni, to ni prvič, da so se pojavile trditve o kanibalizmu med ruskimi vojaki.

image_alt
To se dogaja skoraj leto dni po tem, ko je posnetek, ki ga je objavila ukrajinska vojaška obveščevalna agencija, nakazoval, da je ruski vojak dva tedna jedel ostanke svojega soborca. Žrtev je poveljstvo prijavilo kot pogrešano, vendar je bilo kasneje ugotovljeno, da ga je kanibal ubil.

Več iz teme

Rusijavojna v UkrajiniRusija-UkrajinaVladimir Putinvojakikanibalizem
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki