Danska vojaška obveščevalna služba (DDIS) je v svojem letnem poročilu označila Združene države Amerike kot potencialno varnostno grožnjo. Poročilo opozarja, da ZDA »uporabljajo gospodarsko moč, vključno z grožnjami visokih carin, da bi uveljavile svojo voljo, in da več ne izključujejo uporabe vojaške sile, niti proti zaveznikom«.

Ta ocena, piše CNN, je del širše analize službe, po kateri »velike sile vse bolj dajejo prednost lastnim interesom in uporabljajo silo za doseganje svojih ciljev«.

Poleg opozorila, ki se nanaša na ZDA, se poročilo večinoma osredotoča na strateške grožnje, ki jih predstavljata Rusija in Kitajska, pa tudi na nestabilnost, ki jo povzroča vzpon Kitajske in je privedla do globalnega premika moči. Poročilo poudarja tudi, da se bo povečala vojaška grožnja Rusije Natu, kar vzbuja zaskrbljenost Dancev, saj je vloga Združenih držav kot jamstva evropske varnosti negotova.

Spor zaradi Grenladije

Sicer tradicionalno prijateljski odnos Danske z ZDA se je poslabšal v začetku letošnjega leta, ko je ameriški predsednik Donald Trump izrazil zanimanje za prevzem nadzora nad Grenlandijo, avtonomnim, z viri bogatim in strateško pomembnim arktičnim otokom, ki je pravno del danskega kraljestva.

Ta ideja je bila signal njegove pripravljenosti preizkusiti odnose ZDA z evropskimi partnerji po desetletjih tesnega sodelovanja od konca druge svetovne vojne dalje. Ti odnosi so znova pod drobnogledom, saj so se razlike v strateških prioritetah ZDA in Evrope pokazale v nedavnih mirovnih pogajanjih o Ukrajini in, kar je najbolj dramatično, v strategiji nacionalne varnosti, ki jo je v petek objavila Trumpova administracija in ki je zavzela doslej nevideno konfrontacijsko držo do Evrope.

Za Dansko pa so grožnje, ki jih predstavljata Rusija in ZDA, prepletene. V poročilu se navaja, da bo »Rusija poskušala izkoristiti ameriško željo po hitrem končanju vojne v Ukrajini, da bi zasejala razkol med ZDA in Evropo.«