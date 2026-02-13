Šokantno priznanje ministra za zdravje: »Kokain sem snifal z WC-deske« (VIDEO)

Ameriški minister za zdravje in socialno varstvo Robert F. Kennedy ml. je šokiral z javnim priznanjem o uporabi drog v preteklosti. Gostoval je v podkastu This Past Weekend in spregovoril o svojem boju z odvisnostjo in razkril doslej neznane podrobnosti.

V pogovoru s komikom Theom Vonom je opisal, kako sta se spoznala. »Leta in leta sva skupaj na poti okrevanja,« je dejal, Von pa je potrdil, da sta se pred pandemijo srečevala na jutranjih sestankih ozdravljenih odvisnikov.

»Kokain sem snifal z WC-deske«

Kennedy ml., ki je trezen že več kot 40 let, je povedal, kako je med pandemijo ustanovil »piratsko« skupino, ki se je še naprej sestajala kljub ukrepom, ter presenetil s priznanjem: »Ko smo se zbrali, sem rekel: 'Briga me, kaj se bo zgodilo, vsak dan bom hodil na sestanke.' Ne bojim se virusa, včasih sem užival kokain z WC-deske. Vem, da me bo ta bolezen ubila, če je ne bom zdravil, zame pa to pomeni, da moram vsak dan hoditi na sestanke. Brez tega je moje življenje končano,« je dejal Kennedy.

Robert F. Kennedy ml. je sicer že večkrat javno govoril o svojih težavah z odvisnostjo. Kot 16-letnika so ga aretirali zaradi posedovanja marihuane. Leta 1983 je bil znova aretiran v Južni Dakoti zaradi posedovanja heroina, in prav ta aretacija ga je spodbudila k streznitvi.