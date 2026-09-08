Šokantno razkritje izraelskega časnika! Netanjahu je prikril opozorila pred napadom Hamasa

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pred napadom 7. oktobra 2023 prejel neposredno opozorilo, da Hamas načrtuje obsežno operacijo, vendar te informacije ni delil z domačim varnostnim vrhom, razkriva obsežna preiskava izraelskega časnika Haaretz. Podrobnosti, pridobljene iz posnetkov, internih dokumentov in pogovorov z visokimi uslužbenci, so objavljene v knjigi »Hostages: 843 Days of Abandonment« (Talci: 843 dni zapuščenosti, op. a.).

Konec septembra 2023 je predsednik Združenih arabskih emiratov, šejk Mohamed Bin Zayed, prek varne telefonske linije poklical Netanjahuja in ga opozoril na načrte vodje Hamasa v Gazi, Yahye Sinwara. V 45-minutnem pogovoru je izrazil skrb, da bo akcija sprožila pokol, destabilizirala regijo in spodkopala abrahamske sporazume. Bin Zayedov svetovalec je pozneje razkril, da je emir Netanjahuju svetoval pripravo na grožnjo in hkratno umiritev razmer na Zahodnem bregu ter gospodarsko pomoč Gazi.

Netanjahu je reagiral presenetljivo mirno. Ocenil je, da Hamas načrtuje delovanje le na Zahodnem bregu, in zagotovil, da je Izrael pripravljen. Emir je o svojih pomislekih obvestil tudi direktorja Cie Williama Burnsa, upajoč, da bo Izrael opozorilo vzel resno. Vendar Netanjahu o pogovoru ni obvestil ne šefa obveščevalnih služb Shin Bet in Mosad ne načelnika generalštaba izraelske vojske.

Grožnja se je uresničila

Opozorilo je temeljilo na informacijah tajnega posrednika z vzdevkom Coal Eyes, nekdanjega člana Fataha, ki je komuniciral med Hamasom in izraelskimi varnostnimi službami. Sinwar mu je na zasebnem srečanju dejal: »Povejte Izraelcem, da jim, če ne bo napredka, pripravljam veliko presenečenje. Naj pričakujejo strahovit 'potres'.« Na naslednjem srečanju je dodal: »Prenesite sporočilo, da pripravljam mater vseh presenečenj. Zastrašujočo operacijo. Prosim, prenesite Izraelcem moje besede do zadnje črke.«

Nekaj dni pred napadom je podoben klic v kabinet izraelskega premierja prišel tudi od šefa egiptovske obveščevalne službe, generala Abbasa Kamela, ki je prav tako opozoril na nenavadno in obsežno operacijo Hamasa. Netanjahu mu je odgovori z enakim argumentom: »V Gazi imamo nadzor, naš problem je Zahodni breg, kamor preusmerjamo moči.« Ko je vodja Shin Beta 1. oktobra predlagal ciljno eliminacijo Sinwara, je Netanjahu predlog zgolj odložil z besedami: »Pripravite načrte, pa bom premislil.«

Sedemnajstega oktobra ob 6.29 se je napovedani »potres« uresničil. Izraelske varnostne službe po napadu niso imele jasnih informacij o številu ugrabljenih, medtem ko je Hamas ponujal izmenjavo civilnih talcev za palestinske zapornike. Po navedbah virov je Netanjahu pogajanja zavrnil, saj je bila njegova strategija popolno uničenje Hamasa in reševanje talcev s silo.

Urad izraelskega premierja je ugotovitve raziskave označil za »popolno laž« in zatrdil, da Netanjahu ni prejel nikakršnega opozorila predsednika ZAE. Nekdanja šefa Shin Beta Ronen Bar in generalštaba Herzi Halevi sta potrdila, da o opozorilu iz Abu Dabija nista bila obveščena.