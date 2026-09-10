Šolo na vulkanskem otoku odprli za eno samo deklico (FOTO)

Za šestletno deklico Aysho na vulkanskem otoku Stromboli na jugu Italije se danes začenja prav poseben šolski vsakdan. V šolske klopi bo sedla kot edina učenka. V odročni vasici Ginostra na otoku so namreč po več kot 20 letih znova odprli šolo, in to prav zanjo. Aysha, ki je junija dopolnila šest let, danes vstopa v prvi razred. Bo edina učenka v razredu in v času ponovnega odprtja šole tudi edina šolarka v vasi. Deklico je na njen prvi šolski dan pozdravila njena bodoča učiteljica, ki jo je pospremila v učilnico, poroča tiskovna agencija Ansa.

Dekličina starša sta si namreč prizadevala za ponovno uvedbo pouka v Ginostri, majhni vasici, ki ima izven turistične sezone približno 40 prebivalcev. Ginostra leži na zahodni obali otoka in je dostopna le z morja. Tudi za pot do glavnega otoškega naselja Stromboli je potrebna vožnja z ladjo, saj ni kopenske povezave. Ayshina mati, domačinka s Strombolija, in oče, tunizijski gradbeni podjetnik, sta tesno povezana z vasico. Kot sta dejala za Anso, kljub izzivom, ki jih prinaša življenje v odročnem kraju, ne želita zapustiti Ginostre. Da bi hčerki omogočila šolanje brez selitve, sta zaprosila za odprtje lokalne podružnice šole v vasi.

Starša pravita, da je deklica srečna in vajena življenja na prostem. Druži se z vrstniki, preživlja čas s starimi starši in se igra s psom Svenom, poimenovanem po severnem jelenu iz risanke Ledeno kraljestvo. Po besedah župana Ginostre Riccarda Gulla so se številne družine na majhnih otokih Eolskega otočja med septembrom in majem prisiljene preseliti na druge otoke ali na Sicilijo, da bi lahko njihovi otroci obiskovali šolo. Gullo upa, da bi ponovna vzpostavitev pouka v Ginostri lahko bila prvi korak k zajezitvi upadanja števila prebivalcev, ki ga na sedmih naseljenih otokih opažajo že vrsto let.

Otok Stromboli leži v Sredozemskem morju severno od Sicilije in je del Eolskih otokov, znanih tudi kot Liparski otoki. Slovi po istoimenskem vulkanu, ki je visok nekaj manj kot 930 metrov in je eden najbolj dejavnih vulkanov na svetu.