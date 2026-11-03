Sony zaprl vrata, Physint se seli na h konkurenci

Legendarni japonski razvijalec videoiger Hideo Kodžima je pred nedavnim na omrežju X sporočil, da so pri Sonyju junija odpovedali razvoj igre za videokonzolo playstation Physint, ki je bila leta 2024 predstavljena kot duhovna naslednica priljubljene serije Metal Gear. K tej odločitvi je prispevalo več dejavnikov, kot sta rastoči proračun in slaba prodaja iger iz Kodžimove serije Death Stranding. Studio Kojima Productions je zato poiskal novega partnerja in ga tudi našel – v Microsoftovem gamerskem oddelku Xbox.

»Lahko ste brez skrbi; razvoj igre Physint – našega akcijsko-vohunskega naslova, ki bo postavil nove standarde v svojem žanru – poteka nemoteno in se bo nadaljeval tudi v prihodnje,« je zapisal Kodžima. Datum izida Physinta še ni znan.

2,5 milijona izvodov igre Death Stranding 2: On the Beach so prodali doslej; predhodnici je šlo bolje.

Vprašljiva donosnost

Po navedbah Bloombergovih virov je proračun igre Physint že presegal načrtovane okvire, ki jih je postavil Sony, čeprav do predvidenega izida manjka še več let. Projekt naj bi zamujal tudi pri doseganju nekaterih razvojnih mejnikov.

Pomemben dejavnik pri odpovedi igre je bila tudi možnost, da igra ne bi ostala trajna ekskluziva za playstation, saj da Sony ni bil pripravljen vložiti več sto milijonov dolarjev v projekt, ki bi pozneje izšel tudi na konkurenčnih platformah, ne da bi imel zagotovljen delež prihodkov tudi od teh izdaj, kakor se je zgodilo z igrama Death Stranding iz studia Kojima Productions.

Death Stranding 2: On the Beach je bila ena najtežje pričakovanih iger leta, a ni prinesla pričakovanega zaslužka. FOTO: Staš Ivanc

Na odločitev naj bi vplivali tudi prodajni rezultati serije Death Stranding. Po ocenah analitične družbe Alinea Analytics je bilo nadaljevanje Death Stranding 2: On the Beach prodano v približno 2,5 milijona izvodih, od tega 1,8 milijona na playstationu 5, preostalo pa na pecejaški platformi Steam. Prvi del je v primerljivem obdobju dosegel pet milijonov prodanih izvodov.

Skupni prihodki obeh iger naj bi znašali približno 413 milijonov dolarjev, njuni razvojni stroški pa med 250 in 300 milijoni dolarjev. Ti podatki sami po sebi ne ponujajo dokončne ocene donosnosti, saj ne zajemajo nujno vseh stroškov in prihodkov.

Sony in Hideo Kodžima sodelujeta že od leta 1998, ko je na (prvem) playstationu izšla igra Metal Gear Solid. Sony je podprl tudi neodvisni studio Kojima Productions po razvijalčevem razhodu z založnikom Konami. Bloomberg pri tem poudarja, da so številni vodilni pri Sonyjevem oddelku PlayStation, ki so bili tesno povezani s Kodžimo, v minulih letih zapustili podjetje.

Sony je pod pritiskom zaradi napovedi, da od leta 2028 ne bo več izdajal iger na fizičnih nosilcih.

Kojima pri Xboxu očitno gradi nove odnose; studio Kojima Productions je z Xboxom že sklenil partnerstvo za prihajajočo grozljivko z naslovom OD. »V čast nam je, da je Kodžima-san izbral Xbox za sodelovanje pri projektu Physint. Njegova ambicija, da izziva ustaljene konvencije, odraža prav tisto vrsto ustvarjalnosti, ki jo želimo pri Xboxu podpirati,« je dejala Asha Sharma, nova izvršna direktorica pri Xboxu.

Zaostruje nadzor nad projekti

Odločitev o odpovedi igre sovpada s strožjim nadzorom razvojnih stroškov pri Sonyju. Po poročanju Bloomberga je podjetje po neuspehih nekaterih iger, zasnovanih kot storitve z neprekinjenimi posodobitvami, med katerimi izstopa Concord, uvedlo zahtevnejše razvojne mejnike.

Metal Gear Solid iz leta 1998 FOTO: Sony

Ni presenetljivo, da Sony v času, ko krči stroške, odpove drago igro, še posebno ker prejšnji naslovi istega studia niso dosegli pričakovanih prodajnih rezultatov. Kljub temu to meče slabo luč na Sony, ki se sicer že sooča z izzivi na področju odnosov z javnostmi zaradi odločitve, da od leta 2028 ne bo več izdajal iger na fizičnih nosilcih.

Prehod projekta Physint k Xboxu kaže, da tudi dolgoletna partnerstva v industriji videoiger niso več zagotovilo za financiranje dragih projektov. Odprto pa ostaja vprašanje, kako bo Microsoft ob lastnem zmanjševanju stroškov financiral nadaljnji razvoj ambiciozne Kodžimove igre.