Sosedje spreminjajo prometna pravila: globe se bodo na splošno znižale, za nevarna ravnanja pa še zaostrile

Italijanska vlada je 13. oktobra potrdila predlog novega prometnega zakonika. Po pojasnilih italijanskega ministrstva za infrastrukturo in promet (MIT), ki ga vodi podpredsednik vlade Matteo Salvini, naj bi se globe na splošno znižale, kaznovanje nevarnih ravnanj pa močno zaostrilo. Spremembe bi veljale za vse voznike v Italiji. Nove določbe pa bi lahko začele veljati 1. januarja 2028.

Dolgoletne zaporne kazni

Spremenil naj bi se način izračunavanja glob za prehitro vožnjo. Njihova višina bi bila odvisna od vrste ceste in višine prekoračitve hitrosti. Na določenih cestah zunaj naselij bi globa znašala od deset do 40 evrov za vsak prekoračeni kilometer na uro. V naseljih bi pri prekoračitvah do vključno 20 km/h znašala od 5 do 20 evrov za vsak prekoračeni kilometer na uro, pri večjih prekoračitvah pa od deset do 40 evrov.

Zaostrili naj bi ukrepe za voznike, ki ogrožajo druge udeležence v prometu. FOTO: Polizia Di Stato

Predlog zaostruje ukrepe za voznike, ki ogrožajo druge udeležence v prometu. Med pomembnejšimi novostmi je prepoved nadaljnje vožnje za nedoločen čas za vozila brez obveznega zavarovanja. Za organizatorje in udeležence nezakonitih hitrostnih dirk bo predvidena zaporna kazen od enega do treh let ter denarna od 25.000 do 100.000 evrov. Če bi med dirko kdo umrl, bi bila zaporna kazen dolga od šest do 12 let; ko bi bil kdo poškodovan, pa od treh do šestih let. Za dirke, organizirane zaradi zaslužka ali stav in v katerih sodelujejo mladoletniki, bi se kazni lahko še zvišale.

Strožje bi kaznovali tudi pobeg s kraja prometne nesreče s poškodovanimi. Za voznika, ki bi se po takšni nesreči odpeljal, je predvidena zaporna kazen od šestih mesecev do treh let in prepoved vožnje od enega do treh let. Za opustitev pomoči poškodovanim bi bila predvidena zaporna kazen od enega do treh let in prepoved vožnje za obdobje od leta in pol do petih let.

Če globe za prekršek, storjen z vozilom s tujo registracijo, zaradi objektivnih težav ne bi bilo mogoče prisilno izterjati od prvotno odgovorne osebe, bi jo lahko v petih letih pod določenimi pogoji izterjali tudi od osebe, ki bi jo policisti pozneje ustavili za volanom istega vozila.

Brez dokumentov

Predlog uvaja obveznost zavarovanja po italijanskih pravilih za tuja vozila, ki v Italiji vozijo več kot 30 dni. To ne pomeni, da bi moral vsak slovenski turist, ki se v Italijo odpravi za nekaj dni, skleniti italijansko zavarovanje. Odločilne bodo namreč okoliščine uporabe vozila.

Motoristi bi lahko na avtocestah v primeru nesreč ali zastojev uporabljali odstavni pas. Možnost bi bila omejena na določene okoliščine, ne bi pa pomenila splošnega dovoljenja za vožnjo po odstavnem pasu. Ministrstvo napoveduje tudi program postavljanja varnostnih ograj, ki bodo bolje zaščitile motoriste ob prometnih nesrečah.

Zaostrili naj bi ukrepe za voznike, ki ogrožajo druge udeležence v prometu. FOTO: delo ui

Voznikom dokumentov, kot sta vozniško in prometno dovoljenje, ne bi bilo treba več imeti pri sebi, če bi policisti lahko podatke o veljavnosti preverili v uradnih evidencah. Če to ne bo mogoče, jih bodo morali vozniki še vedno imeti pri sebi.