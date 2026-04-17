Sosedje uvajajo brutalne kazni: še lažje bodo odvzeli vozilo zaradi divjanja

Avstrija dodatno zaostruje boj proti divjanju na cestah, nova pravila pa bodo še posebej prizadela voznike, ki grobo kršijo omejitve hitrosti. Že zdaj stroge kazni bodo s 1. oktobrom 2027 postale še strožje – oblasti bodo imele širša pooblastila za odvzem vozil, in to ne le tistih v lasti voznika.

Vsi na udaru

Po novih pravilih bo vozilo mogoče trajno odvzeti v primerih ekstremnega prekoračitve hitrosti – za več kot 80 km/h v naseljenih območjih ali 90 km/h zunaj naselja. Za večkratne kršitelje bo meja še nižja, saj bodo ostali brez avtomobila že pri prekoračitvi za več kot 60 km/h v naselju oziroma 70 km/h izven njega. Doslej je bil ta ukrep omejen izključno na vozila v lasti voznika, vendar se bo to kmalu spremenilo. Od jeseni 2027 bo policija lahko zasegla tudi avtomobile, ki formalno niso v lasti kršitelja. To pomeni, da se bodo nova pravila uporabljala tudi za vozila, vzeta na leasing ali v najem, službene avtomobile ter vozila v lasti družinskih članov.

Odvzeti avtomobili bodo končali na dražbi

Odvzeti avtomobili ne bodo dolgo ostali v državni lasti, saj jih bodo prodali na dražbi. Večji del prihodkov, natančneje 70 odstotkov, se bo stekal v avstrijski sklad za varnost cestnega prometa, preostalih 30 odstotkov pa bo pripadlo zvezni državi.