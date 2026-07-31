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Španija pošilja vojsko! Več tisoč migrantov iz Maroka prečkalo evropsko mejo

Do naglega porasta prihaja po odločitvi španskega vrhovnega sodišča, ki je razsodilo, da migrantov, ujetih na morju, ni dovoljeno nemudoma vrniti v Maroko.
Vojaki patruljirajo v bližini špansko-maroške meje v Ceuti v Španiji, 31. julija 2026. FOTO: Fabian Bimmer Reuters

Vojaki patruljirajo v bližini špansko-maroške meje v Ceuti v Španiji, 31. julija 2026. FOTO: Fabian Bimmer Reuters

Migranti se zbirajo okoli zažganega vozila, medtem ko čakajo na priložnost za prehod v špansko enklavo Ceuta, na maroški strani meje v Fnidequ v Maroku, 31. julija 2026. FOTO: Ahmed El Jechtimi Reuters

Migranti se zbirajo okoli zažganega vozila, medtem ko čakajo na priložnost za prehod v špansko enklavo Ceuta, na maroški strani meje v Fnidequ v Maroku, 31. julija 2026. FOTO: Ahmed El Jechtimi Reuters

Po poročanju novinarja agencije AFP se je 30. julija zvečer v severnem maroškem mestu Fnideq zbralo na stotine ljudi zaradi govoric, da se je odprla meja s špansko enklavo Ceuto. FOTO: Abdelmajid Bziouat Afp

Po poročanju novinarja agencije AFP se je 30. julija zvečer v severnem maroškem mestu Fnideq zbralo na stotine ljudi zaradi govoric, da se je odprla meja s špansko enklavo Ceuto. FOTO: Abdelmajid Bziouat Afp

V severnoafriško špansko eksklavo so migranti vstopili večinoma s plavanjem. FOTO: Abdel Majid Bziouat Afp

V severnoafriško špansko eksklavo so migranti vstopili večinoma s plavanjem. FOTO: Abdel Majid Bziouat Afp

30. julija 2026, vrh hriba v bližini Bab Sebte na meji med Marokom in Španijo. FOTO: Abdelmajid Bziouat Afp

30. julija 2026, vrh hriba v bližini Bab Sebte na meji med Marokom in Španijo. FOTO: Abdelmajid Bziouat Afp

Vojaki patruljirajo v bližini špansko-maroške meje v Ceuti v Španiji, 31. julija 2026. FOTO: Fabian Bimmer Reuters
Migranti se zbirajo okoli zažganega vozila, medtem ko čakajo na priložnost za prehod v špansko enklavo Ceuta, na maroški strani meje v Fnidequ v Maroku, 31. julija 2026. FOTO: Ahmed El Jechtimi Reuters
Po poročanju novinarja agencije AFP se je 30. julija zvečer v severnem maroškem mestu Fnideq zbralo na stotine ljudi zaradi govoric, da se je odprla meja s špansko enklavo Ceuto. FOTO: Abdelmajid Bziouat Afp
V severnoafriško špansko eksklavo so migranti vstopili večinoma s plavanjem. FOTO: Abdel Majid Bziouat Afp
30. julija 2026, vrh hriba v bližini Bab Sebte na meji med Marokom in Španijo. FOTO: Abdelmajid Bziouat Afp
N. P.
 31. 7. 2026 | 09:38
 31. 7. 2026 | 09:38
3:10
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Španska vlada je v severnoafriško enklavo Ceuta napotila vojaške enote, da bi okrepila varnost, potem ko je v četrtek več tisoč migrantov poskušalo preplavati morsko mejo iz Maroka. Tragični poskus prehoda je zahteval najmanj 15 življenj, lokalne oblasti pa so zaradi preobremenjenosti meje in sprejemnih kapacitet Madrid pozvale k nujnemu ukrepanju.

Pritisk na mejo se je stopnjeval več dni, vrhunec pa dosegel v četrtek, ko so ljudje po betonskih nabrežjih drseli v morje in poskušali obplavati mejni pomol. Španske obale so se kmalu napolnile z odvrženimi plavalnimi obroči in plavutmi. Natančno število tistih, ki jim je uspelo prečkati mejo, uradno še ni potrjeno, po ocenah španskih medijev pa naj bi v mesto vstopilo med 2.000 in 3.000 ljudi.

Voditelj Ceute Juan Jesús Vivas je opozoril, da so lokalni viri povsem izčrpani ter da so sprejemni centri za migrante presegli svoje zmogljivosti. Španski premier Pedro Sánchez je obljubil takojšnjo stabilizacijo razmer ter napovedal obisk enklave. Na maroški strani meje, v mestu Fnideq, so maroške oblasti poskušale premakniti množico z uporabo vodnih topov, iz druge španske enklave Melilla pa so poročali o spopadih na mejnem prehodu Beni Ansar.

Edina kopenska meja Evrope z Afriko

Do naglega porasta prihaja po odločitvi španskega vrhovnega sodišča, ki je razsodilo, da migrantov, ujetih na morju med poskusom dosega Ceute ali Melille, ni dovoljeno po skrajšanem postopku nemudoma vrniti v Maroko. Špansko ministrstvo za notranje zadeve je opozorilo, da kriminalne mreže za trgovino z ljudmi to odločitev izkoriščajo za spodbujanje novih migracijskih valov.

V severnoafriško špansko eksklavo so migranti vstopili večinoma s plavanjem. FOTO: Abdel Majid Bziouat Afp
V severnoafriško špansko eksklavo so migranti vstopili večinoma s plavanjem. FOTO: Abdel Majid Bziouat Afp

Kot so sporočili z ministrstva, bodo oborožene sile podprle civilno gardo (Guardia Civil) pri izvajanju njenih pristojnosti in opravljanju nalog za ohranitev varnosti v mestu. Ceuta in Melilla predstavljata edino kopensko mejo Evropske unije z Afriko. Podoben množični prehod se je zgodil maja 2021, ko je v nekaj dneh v Ceuto vstopilo okoli 8.000 ljudi, kar je povzročilo hudo diplomatsko krizo z Marokom.

Španijo bi suspendirali iz schengna

Dogajanje na meji je sprožilo ostre politične odzive v Italiji. Italijanska premierka Giorgia Meloni je posnetke iz Ceute označila za izjemno resne ter izjavila, da »nenadzorovane nezakonite migracije predstavljajo konkretno grožnjo varnosti evropskih meja«. Skupaj z zunanjim ministrom Antoniem Tajanijem sta nakazala možnost sprejetja izrednih ukrepov, vključno z morebitnim suspendiranjem schengenskega sporazuma glede Španije.

Španski zunanji minister José Luis Albares je te očitke odločno zavrnil. Tajaniju je očital politično zlorabo migracijske tematike in poudaril, da so takšne izjave »neprimerne za partnersko in prijateljsko državo, od katere pričakujemo evropsko solidarnost, ne pa strankarske demagogije«.

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