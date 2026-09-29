Španska 87-letnica se po odmevni deložaciji vrača nazaj domov

Španska upokojenka, ki so jo nedavno vrgli iz stanovanja in je postala simbol stanovanjske krize v državi, se bo po besedah svoje odvetnice lahko vrnila domov. Kot smo že poročali, so 87-letno invalidko Maricarmen Abascal 23. septembra na nosilih prisilno odstranili iz stanovanja v Madridu, v katerem je živela več kot 70 let. Po deložaciji je moral še v bolnišnico. Njen primer je sprožil val ogorčenja po vsej državi in spodbudil premierja Pedra Sáncheza k obljubi novih ukrepov za reševanje stanovanjske problematike.

Njena odvetnica Beatriz Duro je sporočila, da sta obe strani stopili korak nasproti in dosegli dogovor. Upokojenka bo po novi pogodbi plačevala podobno najemnino kot doslej, s čimer so se izognili drastičnemu povišanju cene. Dogovor z investicijskim podjetjem Urbagestión mora Abascalova, ki se v bolnišnici še zdravi zaradi izčrpanosti, še uradno podpisati, ko si bo opomogla.

V središču Madrida je novico o dogovoru pozdravilo okoli tisoč protestnikov, ki že več dni taborijo v šotorih. V Sindikatu najemnikov ob tem opozarjajo, da so potrebne korenite sistemske spremembe, »da ne bo več novih Maricarmen«. Proteste je sicer ostro kritizirala predsednica madridske regije Isabel Díaz Ayuso in vladi očitala, da predlagajo ideološke ukrepe, namesto da bi reševali problem pomanjkanja stanovanj.

Oče Maricarmen Abascal je stanovanje najel leta 1956, sama pa je po smrti staršev nadaljevala najemno razmerje z regulirano najemnino. FOTO: Susana Vera Reuters

V njem živela od leta 1970

Oče Maricarmen Abascal je stanovanje najel leta 1956, sama pa je po smrti staršev nadaljevala najemno razmerje z regulirano najemnino. Podjetje Urbagestión, ki je nepremičnino kupilo leta 2018, je najemnino s 500 evrov dvignilo na kar 2650 evrov na mesec. Kasneje so ponudbo znižali na 1650 evrov, kar pa je še vedno presegalo njeno mesečno pokojnino, ki znaša 1350 evrov. Trije pretekli poskusi deložacije so bili s pomočjo sodišča preprečeni.

Primer je na ulice španske prestolnice privabil več deset tisoč ljudi, ki zahtevajo boljšo zaščito najemnikov ter ukrepanje proti podražitvam. Po podatkih Banke Španije v državi primanjkuje okoli 700.000 stanovanj, cene nepremičnin in najemnin pa skokovito rastejo. Sanchezova vlada se sedaj mrzlično dogovarja o novem odloku, ki naj bi ublažil jezo javnosti. Premier je v svojem nagovoru poudaril, da bo vlada ukrepala odgovorno: »Patriotizem pomeni tudi to, da preprečimo, da bi 87-letna ženska po celotnem življenju, preživetem v svojem domu, končala na ulici.«