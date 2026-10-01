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STANOVANJSKI PROBLEM

Španska vlada napovedala udarec mrhovinarskim skladom

Po množičnih protestih vlada predlaga konec deložacij in nova pravila za najemni trg.
Protestniki so od sobotne noči na znamenitem madridskem trgu Puerta del Sol postavili okoli 100 šotorov. FOTO: Oscar Del Pozo Afp
Protestniki so od sobotne noči na znamenitem madridskem trgu Puerta del Sol postavili okoli 100 šotorov. FOTO: Oscar Del Pozo Afp
Ju. P.
 1. 10. 2026 | 11:12
2:08
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Španska vlada je v torek potrdila ukrepe, med katerimi sta prepoved izvajanja deložacij do leta 2030 in samodejno podaljševanje najemnih pogodb, poročajo agencije. Nedostopna stanovanja so v Španiji že več let pereč problem, a je val ogorčenja sprožila deložacija 87-letne madridske upokojenke Maricarmen Abascal. Protestniki so od sobotne noči na znamenitem madridskem trgu Puerta del Sol postavili okoli 100 šotorov, po vsej državi pa se je zbralo več deset tisoč ljudi. Vendar so ukrepi še vedno negotovi, saj leva koalicija nima večine v močno razdrobljenem parlamentu, ki bo o njih glasoval jutri.

Ukrepi so še negotovi, saj leva koalicija nima večine v močno razdrobljenem parlamentu.

Vlada socialističnega premierja je na torkovi seji kabineta pohitela z dogovorom s skrajno levo koalicijsko partnerico Sumar. Ministrica za stanovanja Isabel Rodriguez je na novinarski konferenci dejala, da gre za dogovor velikega družbenega pomena, ki naslavlja glavni problem Špancev. Dodala je, da bo paket ukrepov ustavil špekulativne nakupe skladov, da ti ne bi mogli še naprej trgovati z osnovnimi dobrinami, vendar ni pojasnila, kako bodo takšna podjetja opredelili.

Prebivalci pogosto krivijo investicijske sklade, ki jih kritiki označujejo za »mrhovinarske sklade«, in kratkoročne turistične najeme, kot je airbnb, za rast najemnin in zmanjševanje ponudbe stanovanj. Ukrepi vključujejo tudi nova pravila za sezonske najeme in oddajanje sob.

Šele začetek

Ustavitev deložacij in podpora dolgoročnim najemnim pogodbam sta bili ključni zahtevi najemnikov, ki so vodili proteste. Toda Valeria Racu, predstavnica madridskega združenja najemnikov, je dejala, da gre le za začetek, in pozvala k novim protestom po vsej Španiji ta konec tedna. Manjši protestni tabori so že prej nastali tudi v Sevilli in Malagi na jugu države.

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