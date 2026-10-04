Spodletela usmrtitev Christe Pike ni edina! Mračna zgodovina ponesrečenih evtanazij: obsojenci postali hromi, žile nabreknile ...

Ponesrečen poskus usmrtitve 50-letne Christe Pike v ameriški zvezni državi Tennessee je znova opozoril na hude pomanjkljivosti pri izvajanju smrtne kazni. Obsojenki za umor so v sredo vbrizgali dva odmerka zdravila, vendar postopek ni bil uspešen. Njen odvetnik Randy Spivey je med postopkom opazil, da ji je desna roka začela modreti, obsojenko pa so morali po neuspelem poskusu prepeljati v bolnišnico v Nashvillu. Tam ostaja v nezavesti in priklopljena na ventilator, po navedbah pravnih zastopnikov pa je utrpela hude možganske poškodbe.

To je od leta 2009 že peti zaplet pri usmrtitvah v Tennesseeju. Čeprav so ameriške zvezne države smrtonosno injekcijo uvedle kot cenejšo in na videz bolj humano alternativo plinskim celicam ali strelskim vodom, raziskave političnega znanstvenika Austina Sarata z ameriške univerze Amherst, ki že desetletja proučuje smrtno kazen v ZDA, kažejo nasprotno. Po njegovih ugotovitvah se pri injekcijah ponesreči več kot sedem odstotkov primerov, kar je dvakrat več kot pri katerikoli drugi metode usmrtitve. Ker primarnih zdravil za usmrtitve primanjkuje, države uporabljajo nadomestne mešanice, kar pogosto vodi v dolgotrajno in mučno umiranje.

Usmrtitev Byrona Blacka je v ZDA povzročila kar nekaj razburjenja. Foto: skynews FOTO: Skynews

V Tennesseeju so sistemske napake že večkrat povzročile trpljenje obsojencev. Maja lani zaposleni v zaporu pri Tonyju Carruthersu niso našli ustrezne žile; po neuspešnem poskusu je doživel kap in ostal hrom. Prav tako lani je obsojeni Byron Black umiral približno deset minut v hudih bolečinah, saj pristojni kljub opozorilom odvetnikov niso izklopili njegovega vgrajenega defibrilatorja, ki mu je med vnašanjem strupa poskušal rešiti življenje. Leta 2009 pa je Steve Henley zaradi nepravilno delujoče anestezije umiral 13 minut; paralitik v mešanici ga je povsem imobiliziral, medtem ko so mu na čelu močno nabreknile modre žile.

Po najnovejšem zapletu je guverner Tennesseeja Bill Lee začasno zaustavil vse načrtovane usmrtitve v državi ter odredil preiskavo. Sarat opozarja, da se Tennessee trenutno bojuje za naziv najbolj nesposobne zvezne države pri izvajanju smrtne kazni, medtem ko pravniki in zagovorniki človekovih pravic zahtevajo transparentnost in konec mučnih postopkov.