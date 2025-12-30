  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SVETOVNI DAN MIRU

Sporočilo papeža Leona XIV. pred 1. januarjem: naša prava moč ni v orožju, temveč ...

Med poudarki poslanice je tudi opozorilo pred umetno inteligenco v vojnah.
FOTO: Tiziana Fabi Afp
FOTO: Tiziana Fabi Afp
N. P.
 30. 12. 2025 | 14:30
2:44
A+A-

Papež Leon XIV. je poslanico ob 59. svetovnem dnevu miru (1. januar) naslovil »Mir z vami« in v njej poziva k »razoroženemu in razorožujočemu miru«, ki ga po njegovem lahko zgradimo le na medsebojnem zaupanju. To so predstavili na novinarski konferenci v Ljubljani, kjer je ljubljanski nadškof Stanislav Zore spomnil, da je papež podobno sporočilo poudaril že ob izvolitvi maja letos, ko je pozval h grajenju miru po vsem svetu.

Zore je pojasnil, da papež mir razume kot nekaj, kar »gradi na Kristusu« in da je mir vrednota, »po kateri hrepenimo«. Ob tem je dodal pomembno misel: »Če ga iščemo v njegovi idealni obliki, ga ni nikjer na tem svetu, če ga pa znamo prepoznavati … ga lahko prepoznamo, ga sprejmemo, živimo in posredujemo naprej.« Pri izrazu »razoroženi mir« je opozoril, da je današnji svet pogosto ujet v logiko »oboroženega miru«, kjer nasilje odvračamo »z orožjem, z vedno več orožja«. Papeževo sporočilo pa razume drugače: »Njegov mir je razorožen … za ta mir potrebujemo zaupanje …, da je dobrota močnejša od zla, pravica močnejša od krivice, življenje močnejše od smrti.«

V poslanici se papež po Zoretovih besedah sklicuje tudi na Janeza XXIII. in poudari, da razoroževanje ne sme biti le vojaško, ampak tudi notranje: razorožiti je treba »našo notranjost, misli in medsebojne odnose«, mir pa ne more rasti iz strahu, temveč iz zaupanja. Zore je dodal, da je to cilj, ki ga dosegamo »po majhnih korakih« in z vztrajnostjo, mir pa gojimo »z duhovnostjo, molitvijo, z dialogom«. Papež naj bi pozival tudi k ponovni veljavi mednarodnega prava ter k pogajanjem: naša globoka moč ni v orožju, temveč »v odnosih, dialogu, pogajanjih in iskanju rešitev«. Zore je še poudaril, da se ne smemo ustaviti pri velikih globalnih temah, ampak se vedno vprašati, kaj lahko vsak naredi za »razorožitev srca« in »razorožitev uma« v svojem življenju.

Med poudarki poslanice je tudi opozorilo pred umetno inteligenco v vojnah. Zgodovinar Aleš Maver je pojasnil, da zaradi UI nastajajo bolj neosebni spopadi, kjer se lahko zdi, kot da »storilcev več ni«, s tem pa se zabriše osebna odgovornost. Po njegovih besedah gre za nevarno prelomnico v načinu vojskovanja, papež Leon XIV. pa želi iskati krščanski odgovor na izzive umetne inteligence.

Več iz teme

Papež Leon XIVStanislav ZoreVatikanmirumetna inteligencapraznikiKatoliška cerkevcerkevpapežbožič
ZADNJE NOVICE
15:34
Novice  |  Slovenija
ZASAVJE

Potres vznemiril del Slovenije, ste ga čutili?

ARSO ocenjuje, da intenziteta potresa ni presegla IV stopnje po lestvici EMS-98.
30. 12. 2025 | 15:34
15:15
Šport  |  Športni trači
ATLETINJA

Leja Glojnarič je dekle za velike tekme

Leja Glojnarič je letos tretjič postala parašportnica leta. Po vseh zdravstvenih težavah je na vrsti rehabilitacija.
Drago Perko30. 12. 2025 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V KUHINJI

Sedem usodnih napak pri uporabi česna

Shranjevanje česna v hladilniku, prehitro praženje ali sesekljanje za marinade ga lahko oropa okusa in zdravilnih snovi.
30. 12. 2025 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
PAZIMO SE

Pljuča so pozimi na veliki preizkušnji. To so naravni načini za zaščito dihal, ki jih morate poznati

Zimski meseci so za dihala posebej zahtevni.
Miroslav Cvjetičanin30. 12. 2025 | 15:00
14:40
Bulvar  |  Tuji trači
INSTAGRAM VOJNA

Objava, ki je nedvomno razjezila Victorio Beckham

Najstarejši sin družine Beckham je božič preživel s starši svoje žene.
30. 12. 2025 | 14:40
14:30
Novice  |  Svet
SVETOVNI DAN MIRU

Sporočilo papeža Leona XIV. pred 1. januarjem: naša prava moč ni v orožju, temveč ...

Med poudarki poslanice je tudi opozorilo pred umetno inteligenco v vojnah.
30. 12. 2025 | 14:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki