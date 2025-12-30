Sporočilo papeža Leona XIV. pred 1. januarjem: naša prava moč ni v orožju, temveč ...

Papež Leon XIV. je poslanico ob 59. svetovnem dnevu miru (1. januar) naslovil »Mir z vami« in v njej poziva k »razoroženemu in razorožujočemu miru«, ki ga po njegovem lahko zgradimo le na medsebojnem zaupanju. To so predstavili na novinarski konferenci v Ljubljani, kjer je ljubljanski nadškof Stanislav Zore spomnil, da je papež podobno sporočilo poudaril že ob izvolitvi maja letos, ko je pozval h grajenju miru po vsem svetu.

Zore je pojasnil, da papež mir razume kot nekaj, kar »gradi na Kristusu« in da je mir vrednota, »po kateri hrepenimo«. Ob tem je dodal pomembno misel: »Če ga iščemo v njegovi idealni obliki, ga ni nikjer na tem svetu, če ga pa znamo prepoznavati … ga lahko prepoznamo, ga sprejmemo, živimo in posredujemo naprej.« Pri izrazu »razoroženi mir« je opozoril, da je današnji svet pogosto ujet v logiko »oboroženega miru«, kjer nasilje odvračamo »z orožjem, z vedno več orožja«. Papeževo sporočilo pa razume drugače: »Njegov mir je razorožen … za ta mir potrebujemo zaupanje …, da je dobrota močnejša od zla, pravica močnejša od krivice, življenje močnejše od smrti.«

V poslanici se papež po Zoretovih besedah sklicuje tudi na Janeza XXIII. in poudari, da razoroževanje ne sme biti le vojaško, ampak tudi notranje: razorožiti je treba »našo notranjost, misli in medsebojne odnose«, mir pa ne more rasti iz strahu, temveč iz zaupanja. Zore je dodal, da je to cilj, ki ga dosegamo »po majhnih korakih« in z vztrajnostjo, mir pa gojimo »z duhovnostjo, molitvijo, z dialogom«. Papež naj bi pozival tudi k ponovni veljavi mednarodnega prava ter k pogajanjem: naša globoka moč ni v orožju, temveč »v odnosih, dialogu, pogajanjih in iskanju rešitev«. Zore je še poudaril, da se ne smemo ustaviti pri velikih globalnih temah, ampak se vedno vprašati, kaj lahko vsak naredi za »razorožitev srca« in »razorožitev uma« v svojem življenju.

Med poudarki poslanice je tudi opozorilo pred umetno inteligenco v vojnah. Zgodovinar Aleš Maver je pojasnil, da zaradi UI nastajajo bolj neosebni spopadi, kjer se lahko zdi, kot da »storilcev več ni«, s tem pa se zabriše osebna odgovornost. Po njegovih besedah gre za nevarno prelomnico v načinu vojskovanja, papež Leon XIV. pa želi iskati krščanski odgovor na izzive umetne inteligence.