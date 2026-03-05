Sporočilo velikega ajatole seje strah: to je povedal na televiziji (VIDEO)

Iranska državna televizija je predvajala sporočilo velikega ajatola Irana, v katerem poziva k prelivanju krvi Izraelcev in ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Sporočilo je podal ajatola in islamski učenjak Abdollah Javadi Amoli. Gre za eno redkih verskih izjav, ki prihajajo iz Irana v času, ko se država sooča z zračnimi napadi Izraela in Združenih držav Amerike.

»Zdaj smo na pragu velike preizkušnje in paziti moramo, da v celoti ohranimo to enotnost in ta zavezništva,« je dejal v svojem nagovoru. Pozval je k prelivanju »cionistične krvi«, pa tudi krvi Donalda Trumpa ter krvi »njemu podobnih«.

Nato se je skliceval na imama Mehdija in citiral: »Borite se proti cionistom in prelijte njihovo kri. Jaz bom odgovarjal za njihovo kri. Borite se proti zatiralski Ameriki in prelijte njeno kri. Jaz bom odgovarjal za njihovo kri.«

Kdo je Abdollah Javadi Amoli

Abdollah Javadi Amoli je iranski šiitski verski avtoriteta, filozof in teolog, rojen leta 1933 v mestu Amol v Iranu. Velja za enega najvišjih klerikov v šiitskem islamu (veliki ajatola) in je dolgoletni profesor islamske filozofije, teologije ter razlage Korana v verskem središču Qom.

Napisal je številne knjige o islamski filozofiji, razlagi Korana in odnosu med religijo in znanostjo. Politično je povezan z iranskim revolucionarnim sistemom: bil je član iranske Skupščine strokovnjakov, telesa, ki izbere vrhovnega vodjo, več let pa je deloval tudi kot vpliven ideolog Islamske republike.

Naziv veliki ajatola je zelo visok položaj v šiitski verski hierarhiji in označuje vrhovno versko avtoriteto ter pravnega učenjaka (marja-e taqlid – vir posnemanja), čigar verskim odločitvam lahko verniki sledijo.