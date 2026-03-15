Športni avto za manj kot 10.000 evrov: igrača za velike fante

Tudi veliki fantje se radi igrajo. To dobro vedo v kitajskem umetniškem studiu End of S.T.A.Y. Automotive iz Šanghaja, kjer so vsem, ki še niso povsem pozabili na otroka v sebi, ponudili replike nekaterih najbolj prestižnih avtomobilov na svetu. Tako si lahko tudi tisti, ki ne spadajo med odstotek najbogatejših zemljanov, privoščijo zavidanja vreden vozni park – ali pa vsaj enega klasičnega porscheja 964 v pomanjšani različici.

Igrača sicer ni za vsak žep. Stane med 4000 in 8000 evri, vendar je to še vedno prava malenkost v primerjavi z vrtoglavo vsoto, ki jo je treba odšteti za pravi avtomobil – od približno 70.000 do več kot milijon evrov, odvisno od različice in stanja vozila. Avtomobile je že mogoče videti na cestah v Kuvajtu, kjer so posnetki vožnje majhnih športnikov postali prava spletna uspešnica.

Studio End of S.T.A.Y. Automotive je ustanovil vesoljski inženir in multimedijski umetnik z zanimivim življenjepisom. Med drugim je študiral oblikovanje na Univerzi Harvard in delal kot vodilni inženir laboratorija za 3D-tiskanje pri letalski družbi Eastern Airlines. Studio tako danes združuje avtomobilsko oblikovanje, umetnost in tehnologijo.

Sopotnikov v avtomobilu ne morete imeti.

Gre za nekakšno igračo za odrasle.

Mini avtomobili so opremljeni z električnim motorjem, ki lahko razvije presenetljivo hitrost. Nekatere različice dosežejo celo do 100 kilometrov na uro, pogon pa imajo na zadnja kolesa. Posebnost je tudi simulator zvoka motorja, ki posnema zvok legendarnega šestvaljnega motorja porscheja.

Avtomobili so dolgi približno 2,2 metra in lahko prenesejo težo do 300 kilogramov. Nastavljiv sistem sedežev je zasnovan tako, da lahko udobno sedijo vozniki, visoki od 140 do 190 centimetrov. Kupci lahko po želji prilagodijo barvo karoserije, nalepke, notranjost, platišča in celo zadnji spojler. Poleg pomanjšanega porscheja 964 studio izdeluje tudi miniaturne različice drugih avtomobilskih ikon, med njimi toyote sprinter trueno AE86, mazde RX-7 in nissana GT-R R34.