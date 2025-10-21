Športni svet v šoku, umrl je šahovski velemojster Daniel Naroditsky (29)

Šahovski velemojster Daniel Naroditsky je umrl le dva tedna pred svojim 30. rojstnim dnevom. Družina priljubljenega šahista je svet o »nepričakovanem« slovesu mladeniča obvestila v ponedeljek, niso pa sporočili, kaj je bil razloga za njegovo veliko prezgodnjo smrt.

»Z veliko žalostjo sporočamo, da je Daniel Naroditsky nepričakovano umrl. Daniel je bil nadarjeni šahist, komentator in inštruktor ter cenjeni član šahovske skupnosti. Občudovali in spoštovali so ga ljudje po vsem svetu, tako igralci kot ljubitelji šaha,« so zapisali v izjavi, ki jo je delil Danielov klub.

Pokojnemu velemojstru so se že poklonili tako v ameriški kot mednarodni šahovski federaciji, drugi najboljši igralec na svetu Hikaru Nakamura pa je dejal, da je ob novici »povsem na tleh«. »To je ogromna izguba za šahovski svet,« je Nakamura zapisal na družabnem omrežju.

Daniel Naroditsky se je v šah zaljubil pri komaj šestih letih, ko ga je z igro spoznal njegov starejši brat Alan, že kmalu pa so tudi trenerji spoznali, da je Daniel izredno nadarjen. Leta 2007 je prvič zmagal in sicer na tekmovanju za dečke do 12 let, ki je potekalo v Turčiji, pri komaj 14 letih pa je že izdal knjigo o šahu, ki je vsebovala praktične nasvete in tehnične manevre.