Spoznajte trans žensko Diano: Zaključila je akademijo za »transfeministične voditeljice« (VIDEO)

Diana Avdić, »transspolna oseba«, moški, ki se predstavlja kot »trans ženska«, je v Lizboni končala Transfeminine Leadership Academy. S to novico se je pohvalilo društvo, ki mu predseduje, KolekTIRV.

»Akademija je zbrala deset transfemininih voditeljic iz regije in zagotovila prostor za izmenjavo znanja, pripravo projektov, učenje o gibanju in zagovorništvu na ravni EU za enakost spolov ter povezovanje z lokalnimi strokovnjaki,« piše v objavi KolekTIRV-a.

Udeležila se je izobraževanja, kje so so učili, kako se soočati z »izzivi diskriminacije in marginalizacije«. FOTO: Fb Kolektirv

»To srečanje je še en dokaz moči kolektivnega učenja in voditeljstva pri krepitvi trans gibanja in opolnomočenju transfemininnih glasov,« je ob dosežku poudarila Avdićeva.

Kaj je Transfeminine Leadership Academy?

Transfeminine Leadership Academy je izobraževalni program, ki ga vodi TGEU (Trans Europe & Central Asia). Namenjen je »transfemininim osebam« v Evropski uniji, ki želijo »razviti voditeljske veščine in okrepiti svoj aktivizem«. Program vključuje delavnice in mentorstvo s ciljem krepitve skupnosti in medsebojne podpore.

Kako se soočati z »izzivi diskriminacije in marginalizacije«

Udeleženci se učijo, kako opredeliti lastni voditeljski cilj, organizirati ekipe in projekte ter se soočati z »izzivi diskriminacije in marginalizacije«. Poseben poudarek je na mreženju in izmenjavi izkušenj med »transfemininimi voditeljicami«.

Za sodelovanje je nujno, da se oseba identificira kot »transfeminina oseba« in da je povezana s TGEU-jem. Prednost imajo osebe iz manj zastopanih držav in »marginaliziranih skupnosti«.