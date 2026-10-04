Spregovoril kapetan, ki ga je kopilot napadel in hudo poškodoval med letom iz Dubaja proti Tel Avivu: »Vedel sem, da letalo pada« (FOTO)

Na dan prihajajo nove podrobnosti dramatičnega dogajanja na letu družbe Flydubai iz Dubaja proti Tel Avivu, na katerem je kopilot Hamam al-Hammami napadel kapitana Smita Machchharja in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Med napadom je letalo močno izgubljalo višino, na krovu pa je bilo okoli 170 ljudi. Katastrofo so preprečili kapitan, člani posadke in drugi piloti, ki so bili po naključju med potniki. Kot smo že poročali, naj bi al-Hammami kapitana v pilotski kabini napadel s sekiro za nujne primere, nato pa skušal prevzeti letalo. V času napada je letalo po poročanju tujih medijev izgubilo več tisoč metrov višine, preden so napadalca obvladali. Let je bil nato preusmerjen v Savdsko Arabijo, kjer je letalo varno pristalo.

Zdaj pa je iz bolnišnice spregovoril tudi ranjeni kapitan. Machchhar je v pogovoru z indijskim premierjem Narendro Modijem opisal trenutke, ko se je kljub hudim poškodbam zavedal, da mora ukrepati. »Tudi z zaprtimi očmi lahko povem, kaj se dogaja z letalom. Čutil sem, da letalo pada. Rekel sem si, da moram poskusiti,« je povedal. Čeprav se je v tistem trenutku boril za lastno življenje, je po njegovih besedah razmišljal tudi o vseh ljudeh na krovu. »Seveda sem se boril za svoje življenje, toda hkrati sem vedel, da ne bom dovolil, da umrejo še drugi.« Po njegovih besedah so nato pomagali tudi drugi, ki so prišli v pilotsko kabino in sodelovali pri obvladovanju napadalca ter ponovnem prevzemu nadzora nad letalom.

Prijatelji v šoku

O Machchharju so zdaj spregovorili tudi njegovi dolgoletni prijatelji in kolegi piloti. Kapitan Dhaval Patel, ki ga pozna skoraj dve desetletji in je z njim opravljal letalsko usposabljanje na Novi Zelandiji, je povedal, da sprva sploh ni mogel verjeti, da je bil napaden prav njegov prijatelj, poroča People. »Ko se to zgodi človeku, ki ga poznaš in ga imaš rad, te zlomi,« je dejal. Machchharja opisuje kot človeka, ki je vedno pomagal drugim pilotom ter jim razlagal zahtevne letalske vsebine. Patel je razkril tudi osebno podrobnost – prav Machchhar mu je ob napredovanju v kapitana pripel četrto črto na uniformo. »Ponos za vse nas je videti enega naših kolegov, ki mu spoštovanje izkazuje tudi premier,« je dejal.

Šlo je za letalo družbe Flydubai. FOTO:

O njem je spregovoril še en nekdanji sodelavec, kapitan Dharav Gosalia, ki je povedal, da ga je ob novici o napadu spreletel srh. Machchharja opisuje kot izjemno discipliniranega pilota. Preden se je preselil v komercialno letalstvo, je bil namreč tudi pripadnik indijskih letalskih sil, kar naj bi mu dalo veliko mero discipline, osredotočenosti in sposobnosti hitrega odzivanja v kriznih razmerah. »Tudi mi bomo ravnali enako, če se bomo kdaj znašli v podobni situaciji,« je povedal.

Dobro okreva

Z indijskega veleposlaništva v Združenih arabskih emiratih so sporočili, da je Machchhar deležen dobre zdravstvene oskrbe in da uspešno okreva. Preiskovalci medtem še naprej preverjajo preteklost kopilota Hamama al-Hammamija, ki je po navedbah oblasti napadel kapitana in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Po poročanju tujih medijev naj bi bil že pri prejšnjem delodajalcu deležen pomislekov zaradi svojih radikalnih stališč, zaradi česar naj bi ga umaknili iz pilotskega usposabljanja in premestili na drugo delovno mesto. Pod drobnogledom so tudi njegove objave na družbenih omrežjih. Na profilih z njegovim imenom naj bi se pojavljale vsebine z izrazito versko in skrajno retoriko, med drugim tudi fotografije oseb, povezanih z Al Kaido. Preiskovalci zato preverjajo, ali je bil napad vnaprej načrtovan in ali je bil povezan s terorističnimi dejavnostmi.

Oblasti želijo razjasniti tudi, kako je lahko omanski državljan, ki je po nekaterih navedbah že prej vzbujal varnostne pomisleke, postal član posadke na letu proti Tel Avivu. V preiskavo so vključene tudi izraelske varnostne službe, dodatno pa analizirajo njegove digitalne sledi in pretekle zaposlitve.