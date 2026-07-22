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NORIJA NA LETALU

Srb, ki ga je skoraj posesalo iz Ryanairovega letala, končno povedal celo zgodbo: »Ko zaprem oči, še vedno slišim eksplozijo« (FOTO)

Povzetek: Srbski podjetnik Ljubiša Karović, ki ga je med letom Ryanaira skoraj posesalo skozi razbito okno, je prvič javno spregovoril o grozljivi izkušnji.
61-letnik je skoraj umrl, danes toži Ryanair. FOTO: zajem zaslona, omrežje X
61-letnik je skoraj umrl, danes toži Ryanair. FOTO: zajem zaslona, omrežje X
G. P.
 22. 7. 2026 | 15:06
2:45
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Enajst dni po dramatičnem incidentu na letu Ryanaira iz Grčije v Nemčijo je prvič spregovoril 61-letni srbski podjetnik Ljubiša Karović, ki ga je med letom skoraj posesalo skozi razbito okno letala. Pravi, da ga najbolj preganja trenutek tik pred katastrofo. »Eksplozija je tisto, česar se najbolj spomnim. To je zvok pred kaosom, zvok, ki ga slišim vsakič, ko zaprem oči,« je povedal v pogovoru za britanski Guardian.

Karović je sedel na sedežu 11F ob oknu na jutranjem letu FR1879 iz Soluna proti nemškemu Memmingenu, ko je med letom iz še vedno nepojasnjenih razlogov popustilo okno. Zaradi nenadne dekompresije je zgornji del njegovega telesa od prsi navzgor potegnilo iz letala, ki je letelo na višini približno 4500 metrov in s hitrostjo več kot 600 kilometrov na uro. Takoj je izgubil zavest. Njegov grški odvetnik Vasilis Tsiaras je dejal, da je njegov klient »ostal živ po čistem naključju«. »Na letalo se je odpravil, da bi v Nemčiji praznoval bratov rojstni dan, namesto tega pa je gledal smrti v oči,« je povedal.

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Med poletom odneslo okno letala! Svetlana možu rešila življenje: »Če umreva, umreva skupaj« (VIDEO)

Karovićeva žena Svetlana, ki je sedela tri vrste za njim, je povedala, da so mu prvi na pomoč priskočili potniki. Eden izmed njih je skušal odprtino najprej zamašiti s torbo, vendar jo je zračni tok takoj odnesel iz letala. Nato je uporabil kovček, s katerim je uspel delno zapreti odprtino. »Večno mu bova hvaležna,« je dejala. Sama trdi, da kabinsko osebje sprva ni pomagalo, medtem ko Ryanair vztraja, da je posadka ravnala po vseh predpisanih postopkih in poškodovancu pomagala takoj, ko se je letalo spustilo na varnejšo višino.

Karović se zdaj zdravi v Grčiji. Nosi opornico za vrat, ima opekline in podplutbe po desni roki, pazduhi in prsnem košu, zdravniki pa bodo čez nekaj tednov odločili, ali bo potreboval operacijo. Poleg telesnih poškodb se spopada tudi s hudimi psihološkimi posledicami. Prepričan je, da mu je življenje rešil pripet varnostni pas. »Morda me je rešil pas, morda usoda. Verjamem v Boga in vsak dan se mu zahvalim, da sem živ,« je dejal. Ob koncu je vsem potnikom namenil preprost nasvet: »Vedno imejte pripet varnostni pas. Nikomur ne privoščim tega, kar sem doživel.«

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