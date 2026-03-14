Srbija z novim orožjem: hipersonične rakete dosežejo do 400 kilometrov

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v četrtek potrdil, da ima Srbija hipersonične balistične rakete zrak-zemlja, ki da lahko zadenejo cilje na razdalji do 400 kilometrov. Poudaril je, da Srbija ne namerava nikogar napasti, je pa izrazil bojazen, da bi bila država v prihodnosti lahko tarča napada s strani Hrvaške, Albanije in Kosova.

Potem ko je Srbija kupila hipersonične rakete, je po navedbah specializiranih portalov postala prva država v Evropi s tovrstnim orožjem. Prvi tuji uporabnik te rakete je namreč pakistansko vojaško letalstvo. Gre za kitajske rakete zrak-zemlja CM-400, ki jih je lahko javnost prvič videla v začetku tedna, v Srbiji pa so dobile vzdevek zagrebčanke. Na novo orožje srbske vojske se je odzval hrvaški premier Andrej Plenković. Kot je dejal, se bo Hrvaška o tej temi pogovorila z zavezniki v Natu in jih opozorila na oborožitev, ki predstavlja novost v arzenalu srbske vojske.

Vučić je posedovanje omenjenih raket sicer potrdil v četrtek zvečer v pogovoru za srbsko javno radiotelevizijo RTS. »Gre za rakete zrak-zemlja, kar pomeni, da se z njimi napada cilje na tleh. Zadenejo lahko cilje na razdalji od 200 do 400 kilometrov. So izjemno drage in učinkovite,« je izjavil. Cene raket ni navedel, prav tako ni znano, koliko jih je Srbija kupila. O Plenkovićevi izjavi, da bo na rakete opozoril Nato, je Vučić dejal, da že leto dni posluša zgodbe, da ima Hrvaška boljšo vojsko od Srbije, zdaj pa da se v Zagrebu čudijo, ko so videli, da ima Srbija hipersonične balistične rakete.

Do Zagreba je bil znova kritičen zaradi skupne izjave o krepitvi obrambnega sodelovanja, ki so jo lani podpisale Hrvaška, Albanija in Kosovo. Čeprav mu je Plenković zagotovil, da vojaško sodelovanje Albanije, Hrvaške in Kosova ni usmerjeno proti Srbiji, je Vučić dejal: »Pripravljamo se na njihov napad!« Poudaril je tudi, da ima Srbija zdaj dovolj odvračalne moči »za vse te tri entitete«.