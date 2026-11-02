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Srbska policija pridržala lastnika banke Alta Davorja Macuro

Macura je blizu odhajajoči vladi pod vodstvom SNS.
Davor Macura. FOTO: Alta Banka
Davor Macura. FOTO: Alta Banka
STA, N. Č.
 2. 11. 2026 | 14:39
 2. 11. 2026 | 14:39
2:49
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Srbska policija je pridržala srbskega podjetnika in lastnika banke Alta Davorja Macuro, potem ko je pred tem več kot 30 ur preiskovala prostore banke. Alti je Srbska centralna banka (NBS) pred dnevi odvzela dovoljenje za poslovanje in nad njo razglasila nadzorovani stečaj, poroča srbski portal Nova.rs.

Macura je blizu odhajajoči vladi pod vodstvom SNS in je po poročanju hrvaškega portala Index v času vladavine Vučićeve SNS zgradil imperij in iz lastnika menjalnice zrasel v enega najbogatejših ljudi v Srbiji. Septembra je njegova družba Alta Retail od skupine Fortenova prevzela poslovne deleže v družbi Idea Marketi, ki sodi med največje trgovce v Srbiji in ki posluje pod blagovnimi znamkami Idea, Mercator in Roda. NBS je banki Alta v soboto odvzela dovoljenje za poslovanje »z namenom zaščite varčevalcev in ohranitve stabilnosti finančnega sistema«.

Ob tem je nad banko Alta razglasila nadzorovani stečaj. Kot izhaja iz sobotnega sporočila srbske centralne, ki ga povzema srbska tiskovna agencija Tanjug, je bila za stečajnega upravitelja imenovana agencija za zavarovanje vlog. Slednja bo omogočila izplačilo zavarovanih zneskov in razpolaganje s sredstvi vlagateljem v sedmih delovnih dneh v skladu z zakonom.

Po poročanju portala Nova.rs je policija od sobote naprej več kot 30 ur preiskovala prostore banke Alte. Odločitev o odvzemu licence prihaja po tem, ko je vodja opozicijske Demokratske stranke Srđan Milivojević guvernerko Jorgovanko Tabaković, sicer članico SNS, obtožil, da je dva dni po volitvah v nasprotju z običajnim postopkom odobrila zahtevo Alte za pretvorbo dinarjev v evre v višini 50 milijonov evrov.

Iz srbskega državnega tožilstva so v soboto sporočili, da je NBS banko Alta in več odgovornih oseb iz banke kazensko ovadila. Tožilstvo je sporočilo še, da je ministrstvo za notranje zadeve in službo za boj proti organiziranemu kriminalu pozvalo, naj nujno ukrepata in preverita celotno poslovanje te banke ter vse okoliščine, ki so privedle do preklica dovoljenja za poslovanje.

Banka Alta je konec minulega tedna sporočila, da so vse dejavnosti, povezane s plačilnimi karticami, plačilnim prometom v domači in tuji valuti, zaustavljene, da so njene poslovalnice trenutno zaprte, izplačilo zavarovanih vlog pa je napovedano od danes, »v skladu s postopki in navodili pristojnih institucij«. Pred tem je Elektroprivreda Srbije, ena od poslovnih strank Alte, sporočila, da je bila številka tekočega računa za plačilo računov za elektriko spremenjena ter da bodo elektronska plačila prek sistema Alta pay zaustavljena do nadaljnjega.

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Davor MacuraSrbijapolicijaJorgovanka TabakovićSrđan MilivojevićBanka Alta
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