Srbski državljan preživel pekel v ujetništvu Hamasa, tako je videti po dveh letih (FOTO)

Izraelsko ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo, da je med sedmimi talci, ki jih je Hamas izpustil, tudi 24-letni Alon Ohel, mladenič, ki je bil ugrabljen 7. oktobra 2023 na glasbenem festivalu Nova. Na platformi X je ministrstvo objavilo sporočilo: »Dobrodošel domov, Alon Ohel,« ter opisalo hude poškodbe in krute razmere, v katerih je bil ujet.

»Alon (24) je bil ugrabljen 7. oktobra 2023 iz zaklonišča na festivalu Nova. Utrpel je hude poškodbe, vključno z izgubo vida na enem očesu, medtem ko je vid na drugem ogrožen. Osvobojeni talci so potrdili, da je bil vklenjen v tunelih brez ustreznega zdravljenja,« je zapisalo ministrstvo.

Ohel, sicer državljan Srbije, je nadarjen pianist, ki je nameraval študirati jazz v Tel Avivu. »Veselimo se, da si doma, in komaj čakamo, da te znova slišimo igrati,« je še sporočilo ministrstvo.

Izpuščenih prvih sedem talcev