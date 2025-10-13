Srbski državljan preživel pekel v ujetništvu Hamasa, tako je videti po dveh letih (FOTO)

Galerija
Izraelsko ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo, da je med sedmimi talci, ki jih je Hamas izpustil, tudi 24-letni Alon Ohel, mladenič, ki je bil ugrabljen 7. oktobra 2023 na glasbenem festivalu Nova. Na platformi X je ministrstvo objavilo sporočilo: »Dobrodošel domov, Alon Ohel,« ter opisalo hude poškodbe in krute razmere, v katerih je bil ujet.
»Alon (24) je bil ugrabljen 7. oktobra 2023 iz zaklonišča na festivalu Nova. Utrpel je hude poškodbe, vključno z izgubo vida na enem očesu, medtem ko je vid na drugem ogrožen. Osvobojeni talci so potrdili, da je bil vklenjen v tunelih brez ustreznega zdravljenja,« je zapisalo ministrstvo.
Ohel, sicer državljan Srbije, je nadarjen pianist, ki je nameraval študirati jazz v Tel Avivu. »Veselimo se, da si doma, in komaj čakamo, da te znova slišimo igrati,« je še sporočilo ministrstvo.
Alon Ohel je bil eden izmed stotin civilistov, ki jih je Hamas ugrabil med napadom na Izrael 7. oktobra 2023, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, več kot 250 oseb pa je bilo odpeljanih v Gazo. Hamas je v skladu z mirovnim sporazumom z Izraelom izpustil prvih sedem talcev, pričakuje pa se, da bo danes osvobodil še preostalih 20 živih talcev in izročil trupla tistih, ki so umrli.