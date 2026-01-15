  • Delo d.o.o.
MARCA LANI

Srbski in ruski obveščevalci zvočne topove testirali na psih?! »To je del Vučićeve kampanje,« pravi odvetnik

Srbski zakon jasno in odločno prepoveduje vsakršno uporabo živali za »testiranje orožja in vojaške opreme«.
Test naj bi izvedli po množičnih protestih 15. marca lani. FOTO: Voranc Vogel
Test naj bi izvedli po množičnih protestih 15. marca lani. FOTO: Voranc Vogel
B. K. P.
 15. 1. 2026 | 10:01
3:56
A+A-

Po incidentu 15. marca lani, ko so protestniki, ki so se zbrali v Beogradu, trdili, da je policija proti njim uporabila zvočni top, se je portal Politico dokopal do dokumentov, ki dokazujejo še nekaj veliko hujšega – da naj bi administracija srbskega predsednika Aleksandra Vučića v sodelovanju z rusko obveščevalno službo FSB dva tedna po omenjenem datumu izvajal poskuse z zvočnimi topovi na psih. Zadeva je sporna z več vidikov, ne le zaradi testiranja naprave, ki lahko na živem organizmu pusti trajne posledice in močno poškoduje sluh, ampak predvsem zaradi sodelovanja Srbije, ki si želi postati del Evropske unije, z Rusijo, ki velja za velikega nasprotnika in sovražnika EU. 

Sredi lanskega aprila je srbska obveščevalna služba BIA objavila poročilo, v katerem je trdila, da na omenjenem protestu ni uporabila zvočnega topa, čeprav so pričevanja prizadetih udeležencev in tudi nekateri videoposnetki prikazovali drugačno situacijo, omenjeni testi na psih pa da so bili izvedeli v povsem drugačnem kontekstu po protestih, je zapisano v dokumentih, ki jih je pridobil Politico. Namen testiranja je bil ugotavljanje, ali so bili simptomi, ki so jih po protestih čutili nekateri protestniki in jih pripisovali uporabi zvočnega topa, res lahko posledica uporabe tovrstnih visokofrekvenčnih naprav. Poskus so izvedli člani tako ruske kot srbske obveščevalne službe, pse pa so izbrali zaradi njihove »visoke občutljivosti na akustične učinke«, enostavno povedano zaradi njihovega izredno dobrega in občutljivega sluha. Proti živalim so zvok izstrelili iz dveh različnih modelov zvočnih topov, ki jih izdeluje kalifornijsko podjetje Ganasys, in z različnih razdalj – 200, 150, 100, 50 in 25 metrov, navajajo omenjeni dokumenti. Zvok, ki ga proizvedejo naprave, doseže glasnost do 150 decibelov, kar je enako glasnosti motorja reaktivnega letala ob vzletu. V dokumentih je navedeno tudi, da so teste izvedli brez predhodne odobritve, potrebne za vse teste, ki jih izvajajo na živalih.

»Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo ne razpolaga z informacijami, ali so bili psi uporabljeni za testiranje zvočnih topov ali kakršnih koli drugih naprav. Ministrstvo ni prejelo nikakršnih prošenj za uporabo živali za namene testiranja, zato ni bila podana nobena odobritev, da se jih sme uporabiti za testiranje zvočnih topov ali drugih naprav,« je med drugim zapisano v dokumentu. Da so bile živali podvržene testom ali pa zlorabi, medtem trdi Danilo Čurić, srbski odvetnik, ki se ukvarja s človeškimi pravicami. Pojasnjuje, da srbski zakon jasno določa, da morajo biti vsi testi na živali vnaprej prijavljeni in registrirani, odobriti jih mora komisija za etična vprašanja, prav tako pa zakon jasno in odločno prepoveduje vsakršno uporabo živali za »testiranje orožja in vojaške opreme«. Politik iz vrst srbske opozicije Radomir Lazović je medtem prepričan, da je Vučić teste uporabil kot del kampanje, s katero je želel prikriti dejstvo, da je »med protesti uporabil zvočne topove zoper svoje lastne državljane«.

»Na tisoče ljudi je na lastni koži občutilo učinek zvočnega topa, o tem obstaja ogromno pričevanj na družabnih medijih in v medijih,« je dodal Lazović. Nasprotno trdijo pri FSB – da ljudje, tudi če bi zvočni top bil uporabljen, ne bi čutili ničesar. »Biološki subjekti (psi) niso občutili nelagodja, njihovo obnašanje s eni spremenilo, to velja za vse razdalje, uporabljene v testu. Pse smo pregledali tri dni po testu in njihovo stanje je bilo enako kot pred izvedenim testom,« so zapisali v poročilu.

SrbijaRusijatestobveščevalna službaprotesti BeogradAleksandar Vučić
