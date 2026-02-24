Srbski kmetje v blokado cest po vsej državi

Kmetje v Srbiji so po večdnevnih protestih napovedali blokade cest po vsej državi. Za proteste so se odločili zaradi nezadovoljstva nad stanjem v kmetijstvu, ena od njihovih glavnih zahtev pa je takojšnja zaustavitev celotnega uvoza vseh kmetijskih izdelkov. Protest kmetov se je začel 11. februarja pri Čačku in se razširil na druge kraje. Danes ga bodo zaostrili in ob 10. uri blokirali številne magistralne, regionalne in lokalne ceste po Srbiji, so sklenili predstavniki 32 kmetijskih združenj.

Kmetje so v pismu zahtevali takojšnjo zaustavitev celotnega uvoza vseh kmetijskih izdelkov in obveznost države, da odkupi obstoječe presežke za državne blagovne rezerve. V pismu so še pozvali k nujni rešitvi problema odkupa mleka za vse proizvajalce, pri katerih je bil odkup ustavljen, ter zahtevali, da vlada po stabilizaciji trga uvede kvote ter obvezne inšpekcijske nadzore in laboratorijske analize vseh kmetijskih izdelkov na mejnih prehodih.

Srbski kmetijski minister Dragan Glamočić je v nedeljo sporočil, da bodo v naslednjih 10 dneh objavili dva javna razpisa za kmete, in sicer enega za poljedelstvo, drugega pa za ugodne kredite. Dodal je še, da bodo samo marca na račune kmetov, ki se ukvarjajo s poljedelstvom, nakazali 38 milijard dinarjev (325 milijonov evrov). Zadnji večji protest srbskih kmetov je bil maja 2023, ko so kmetje protestirali in blokirali ceste v Vojvodini in osrednji Srbiji. Po osmih dnevih so dosegli dogovor z vlado, a po njihovih zdajšnjih navedbah naj ne bi izpolnila vseh zahtev.