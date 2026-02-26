Srbski minister Dačić še vedno bori za življenje, predsednik Vučić zaskrbljenim državljanom posnel tole (VIDEO)

Zdravstveno stanje notranjega ministra Ivice Dačića ostaja resno, vendar naj bi bil zaenkrat stabiliziran, poroča Telegraf.rs. Minister je zaradi pljučnice priključen na mehansko ventilacijo, nadzorujejo ga specialisti. Po pojasnilih trenutnega lečečega zdravnika, dr. Spasoja Popevića, je Dačić še vedno v kritičnem stanju: »Boj še traja. Pacient je na mehanski ventilaciji, njegovo stanje smo uspeli stabilizirati, vendar je za kakršnekoli napovedi še prezgodaj«. Ob tem je medije pozval k spoštovanju zasebnosti ministrove družine in bližnjih. »Naša naloga je, da opravimo svoje delo. Prosimo za razumevanje in odgovorno poročanje,« je povedal v izjavi za javnost.

O ministrovem zdravstvenem stanju je redno obveščan tudi predsednik Aleksandar Vučić, ki je z njim danes zjutraj uspel po telefonu spregovoriti nekaj besed. Predsednik se sicer trenutno nahaja na poti v Kazahstan, sledilce na omrežju X je nagovoril kar v videoposnetku z letala.