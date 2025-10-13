Srce parajoč prizor na pogrebu Halida Bešlića: en stol je ostal prazen (FOTO)

Slab teden po tem, ko je regijo povsem pretresla vest, da je v bolnišnici umrla glasbena legenda Halid Bešlić, se od njega poslavljajo prijatelji, znanci in oboževalci z vseh koncev nekdanje Jugoslavije. Že v nedeljo so se zbrali pred ljubljanskimi Stožicami, kjer je pred dvema letoma Bešlić nastopil, potekajo pa tudi zborovanja in žalne slovesnosti v Zagrebu ter seveda v Sarajevu, kjer so Halida Bešlića danes tudi položili k večnemu počitku.

Na zadnjo pot ga je po ulicah njegovega dragega Sarajeva pospremila nepregledna množica, me katero ni manjkalo znanih obrazov iz sveta estrade, Bešlićev glasbeni kolega in dobri prijatelj Dino Merlin je se glasbeniku, ki je umrl v 72. letu starosti, poklonil tudi z ganljivim govorom na žalni slovesnosti v sarajevskem Narodnem gledališču.

Tam so bile sicer vse oči uprte v prazni stol v pri vrsti med Bešlićevimi najožjimi družinskimi člani, ko so dojeli, kdo bi moral tam sedeti, pa je mnogim počilo srce. Stol je bil rezerviran za soprogo pokojnega, njegovo ljubljeno Sejdo Bešlić, ki ji je Halid namenil tudi svojo zadnjo pesem. Ker tudi ona že nekaj časa bije bitko s težko boleznijo, se ni mogla udeležiti pogreba.

A Sejda se je od moža kljub temu imela priložnost posloviti, ne le to, njegove zadnje trenutke je preživela tik ob njem. Zdravila sta se namreč v isti bolnišnici, kjer sta ležala v sosednjih sobah. Nedolgo po smrti Halida Bešlića je vir sicer za Blic povedal, da so Sejdo iz bolnišnice odpustili in zdravljenje nadaljuje doma, kljub temu pa je še vedno prešibka, da bi se lahko danes z množicami poslovila od moškega, s katerim sta bila poročena skoraj 50 let.

Sarajevske ulice je preplavilo na tisoče ljudi. FOTO: Elvis Barukcic/Afp