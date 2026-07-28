Srčna intervencija: gasilci posredovali pri reševanju nemočne živali, to pa še ni vse

Gasilci hrvaškega Prostovoljnega gasilskega društva Skradin so imeli konec tedna precej nenavadno intervencijo. Poklicali so jih na pomoč pri reševanju krave, ki je padla v z vodo napolnjeno jamo ter zaradi drsečega in nepristopnega terena ni mogla sama na varno. Na teren se je z enim vozilom odpravilo pet gasilcev, ki so žival z ustrezno opremo in pomočjo domačinov uspešno rešili.

A njihovo delo se s tem ni zaključilo. Ker na območju vladajo huda suša in visoke temperature, so se po reševanju odločili pomagati še preostalim živalim na pašniku ter jih napojili s pitno vodo, da bi jim vsaj nekoliko olajšali vroče poletne dni. »Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali v akciji, in znova dokazujemo, da je PGD Skradin vedno pripravljen pomagati: ljudem, živalim in svoji skupnosti,« so ob objavljenih fotografijah sporočili iz društva.