Srečanje Trumpa in Putina? Janšev prijatelj z Madžarske se že hvali

Medtem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v četrtek letel v Washington na pomemben sestanek z Donaldom Trumpom, je ta opravil presenetljiv telefonski pogovor z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom. V pogovoru sta se dogovorila za osebno srečanje v Budimpešti v naslednjih dveh tednih, kjer naj bi govorila o vojni v Ukrajini. Ta razvoj dogodkov je v Kijevu povzročil precejšnje nelagodje.

V zadnjih 24 urah je Rusija sprožila nov val napadov – izstrelila je več deset raket in več kot 300 dronov, med drugim tudi na plinsko infrastrukturo in elektroenergetsko omrežje, kar je povzročilo izpade elektrike po državi. Ukrajina upa, da bo z ameriškimi daljinsko vodenimi izstrelki Tomahawk lahko okrepila pritisk na Rusijo in zadela cilje globoko na njenem ozemlju.

»Pravkar sem govoril s predsednikom Trumpom. Priprave na mirovni vrh med ZDA in Rusijo so v teku. Madžarska je otok MIRU,« je Orban zapisal na omrežju X. FOTO: Bernadett Szabo Reuters

Zelenski je še pred srečanjem kazal optimizem, saj je upal, da bo Trump končno odobril dobavo teh raket. To bi predstavljalo velik premik glede na njun napet februarski pogovor v Ovalni pisarni, ko je Trump ukrajinskemu predsedniku očital, da »se igra s tretjo svetovno vojno«. Po neuspehu Trump–Putinovega vrha na Aljaski poleti in vse večjih ruskih bombardiranjih je Kijev računal na ameriški premik.

A ravno dvoinpolurni pogovor Trumpa in Putina je zasenčil prihod Zelenskega. Putin je v pogovoru opozoril, da bi nameščanje Tomahawkov pomenilo resno provokacijo, hkrati pa sta se s Trumpom dogovorila tudi o morebitnih trgovinskih odnosih, če bi prišlo do miru. Madžarski premier Viktor Orbán je pozno zvečer potrdil, da priprave na vrh že potekajo: »Pravkar sem govoril s predsednikom Trumpom. Priprave na mirovni vrh med ZDA in Rusijo so v teku. Madžarska je otok MIRU,« je zapisal na omrežju X.

Zelenski se je po prihodu v Washington srečal s predstavniki obrambne industrije in vztraja pri dobavi Tomahawkov. A Trumpova pripravljenost, da jih odobri, je zdaj bolj negotova kot kadarkoli prej. Po navedbah BBC se ponavlja že viden vzorec: po vsakem zaostrovanju pride pogovor s Putinom, po katerem Trump omili retoriko in umakne grožnje o sankcijah ali dobavi orožja.