Srečnež na Eurojackpotu zadel več kot pol milijona evrov, znano, kam gre denar

V 6. krogu igre Eurojackpot je srečnež iz Zagreba osvojil vrtoglavi dobitek, gre namreč za več kot pol milijona evrov.

Loterija Slovenije s srečko z možnostjo milijonskega dobitka Loterija Slovenije je v sodelovanju z nacionalnimi loterijami Finske in Nemčije izdala prvo mednarodno srečko na svetu. Srečka Big Cash tako slovenskim igralcem zdaj prvič omogoča možnost milijonskega dobitka. Glavni dobitki so vredni milijon evrov, v skladu pa je takih srečk deset. Posamezna srečka stane 20 evrov.

Big cash srečka FOTO: Loterija Slovenije Damjan Zibert Photography

Izžrebane številke 16, 26, 32, 37, 45 – 2, 3 so igralcu iz Zagreba prinesle dobitek 5+1 v znesku kar 517.369,70 evra.

Eurojackpot rezultati, Žrebanje 20. 01. 2026 FOTO: Loterija Slovenije

Igralec je vplačal 5 kombinacij igre Eurojackpot ter poleg tega še dve številki Joker, skupaj v vrednosti 11,20 evra.

Naslednje žrebanje igre Eurojackpot bo v petek.

Kaj je Eurojackpot?

Eurojackpot je zelo priljubljena mednarodna igra, ki jo danes igrajo v kar 19 evropskih državah. Najprej izberete pet številk iz množice od 1 do 50 in dve številki iz množice od 1 do 12. V enem polju torej označite sedem številk (5+2), kar predstavlja eno kombinacijo. Glavni dobitek Jackpot (dobitek 5+2) imate, če ste pravilno napovedali vseh sedem številk. V igri Eurojackpot je sicer kar 12 kategorij dobitkov.