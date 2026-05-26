Srečnež na Eurojackpotu osvojil neverjeten znesek: poglejte, kam gre 120 milijonov evrov

V žrebanju 42. kroga igre Eurojackpot so bile izžrebane naslednje številke: 5, 11, 23, 33, 42, 10, 12, ki so nekomu na Češkem prinesle dobitek 5 + 2 v višini 120 milijonov evrov.

Jackpot je bil izžreban!

V Sloveniji je bilo po podatkih Loterije Slovenija 10.773 dobitkov.

Naslednje žrebanje igre Eurojackpot bo v petek, 29. 5. 2026, glavni dobitek pa znaša 10.000.000,00 evrov.