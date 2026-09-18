Sredi Amazonije že 38 let živi povsem sam: »Skoraj sem srečal Stvarnika« (VIDEO)

Globoko v amazonskem pragozdu, daleč od mestnega vrveža in udobja sodobnega sveta, že skoraj štiri desetletja sam živi moški po imenu Chico. Hrano si prideluje sam in lovi, družbo pa mu delajo le divjina in njeni številni, tudi smrtno nevarni prebivalci. Chico živi v skromni hišici ob enem od pritokov Amazonke. V izolaciji je ostal pred 38 leti, potem ko so mu umrli starši, zapustila pa ga je tudi žena. Od takrat si je življenje v enem najbolj neizprosnih okolij na svetu uredil po svoje.

Okoli doma je posadil približno 1500 sadnih dreves. Med njimi so brazilski oreščki, mango in banane, s katerimi se prehranjuje. Ko si zaželi mesa, se odpravi na lov.

Nevarnost na vsakem koraku

Življenje v Amazoniji je daleč od romantične predstave o pobegu v neokrnjeno naravo. Visoka vlažnost, silovito deževje in poplave so le del vsakdanjih izzivov. V pragozdu živijo jaguarji, kajmani, strupene žabe in številne nevarne kače, v vodah pa med drugim električne jegulje.

Chico je imel v vseh teh letih več bližnjih srečanj z nevarnimi živalmi, toda dogodek, ob katerem je resnično pomislil na smrt, je bil precej bolj nepričakovan. Na glavo mu je namreč padel brazilski oreh. Neoluščen plod brazilskega oreha lahko tehta od dva do tri kilograme, zato je lahko udarec z višine izjemno nevaren. Chico je pozneje dejal, da je takrat pomislil, da bo srečal »Stvarnika«. Za človeka, ki živi tako daleč od zdravniške pomoči, lahko že na videz banalna nesreča pomeni boj za življenje.

O njem so med domačini krožile zgodbe

Čeprav živi tako rekoč sredi ničesar, Chico za ljudi iz širše okolice ni popolna neznanka. O samotarskem prebivalcu pragozda so krožile zgodbe, občasno pa ga obiščejo tudi gostje. Do njegovega doma se je prebila tudi ekipa priljubljenega YouTube kanala Yes Theory, ki je znana po obiskovanju odmaknjenih krajev. S Chicom so raziskovali pragozd, jedli divjega prašiča in se pogovarjali o tem, kako je videti življenje človeka, ki je skoraj štiri desetletja preživel stran od sveta, kakršnega pozna večina ljudi.