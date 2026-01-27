Sredi diplomatskega spora sta se znašli nič krivi pandi, takšna usoda ju čaka

V živalski vrt Ueno v japonski prestolnici Tokio se je v nedeljo zgrnilo na tisoče ljudi. Želeli so se posloviti od zadnjih dveh orjaških pand v državi, ki se po napovedih danes vračata na Kitajsko. Nekateri obiskovalci so za to, da bi še zadnjič videli dvojčka Šiao Šiao in Lei Lei, v vrsti stali tudi tri ure in pol. Po poročanju BBC se vse skupaj dogaja v trenutku, ko so odnosi med Tokiem in Pekingom zelo napeti. Močno so se namreč poslabšali, potem ko je japonska premierka Sanae Takaiči dejala, da se bo Tokio vojaško angažiral, če bo Kitajska napadla Tajvan. Prvič po letu 1972 se bo tako zgodilo, da na Japonskem v živo več ne bo mogoče videti pand. Ljudska republika Kitajska je orjaške pande uporabljala kot gesto dobre volje do svojih mednarodnih zaveznikov in tekmecev že od svoje ustanovitve leta 1949. Vendar Kitajska ohranja lastništvo vseh pand, ki jih posodi tujim državam, vključno z mladiči, skotenimi v tujini. V zameno države gostiteljice plačajo letno pristojbino v višini približno milijon dolarjev (843.450 evrov) za par pand.

Po podatkih metropolitanske vlade Tokia se je približno 108.000 ljudi potegovalo za eno od 4400 prostih mest za še zadnji pogled na ljubljeni pandi v živalskem vrtu. »Sina sem vodila sem, odkar je bil dojenček, zato upam, da bo to zanj lep spomin. Vesela sem, da smo danes lahko prišli, da se ju spomnimo,« je povedala Ai Širakava. Druga ženska se je, tako BBC, spominjala, da je bila priča njuni rasti. »Bilo mi je v veliko veselje biti priča njuni rasti, še posebno ker sta bila tako majhna,« je povedala. Nekaterim obiskovalcem so ob pogledu na pandi po licih tekle solze. Šiao Šiao in Lei Lei sta se skotila leta 2021 v živalskem vrtu Ueno materi Šin Šin in očetu Ri Riju. Japonski sta bila posojena za raziskave vzreje. V zadnjih letih je bilo Kitajski vrnjenih veliko pand, saj posojilna pogodba običajno traja deset let. Vendar so možnosti za novo posojilo pand Japonski zaradi stopnjevanja spora splavale po vodi.